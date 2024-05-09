Samsun\'da Kavak Salebi Üretimi İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Ekonomi

Samsun'un Kavak ilçesinde üretilen salebin markalaştırılıp, gelecek nesillere ulaştırılması için eğitim programı düzenlendi.

Kavak Yerel Eylem Grubu sponsorluğunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde belediye ve kaymakamlık ile üreticiler arasında yapılan proje gereğince Kavak salebinin markalaştırılması için çalışmalara devam ediliyor. Kavak salebinin marka değerinin ortaya çıkarılması, salep bitkisinin gelecek nesillere sağlıklı şekilde ulaştırılması için bu kapsamda eğitim programları düzenlendi. İlk programda teorik bilgiler ışığında genel bilgilendirmeler yapılırken sonraki eğitimlerde ise uygulamalı olarak salep ekimi ve salep hasadı ile ilgili programlar düzenlendi.

Programlarda Haziran ayında düzenlenecek 'Kavak Salep Festivali'ne kadar salep üretiminin üretici sayısının arttırılması hedefleniyor. - SAMSUN