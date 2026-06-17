Kaz yetiştiriciliğinde Samsun modeli: Hedef üretimden ihracata uzanan zincir

Kaz Yetiştiriciliği Üretim ve İşletme Kooperatifi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaz yetiştiriciliğini bölgesel kalkınmanın önemli unsurlarından biri haline getirmeyi hedefliyor. Kooperatif Başkanı Burak Şahinkaya, üretimin tüm aşamalarını kapsayan entegre bir modelle kırsalda ekonomik hareketliliği artırmak istediklerini söyledi.

Kooperatif, Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticiyi güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Üretimin her aşamasını kapsayan ekonomik bir yapı kurmayı hedefleyen kooperatif, eğitim programları, üretim destekleri ve çeşitli projelerle üreticilerin gelir seviyesini artırmayı ve gençleri yeniden üretime kazandırmayı amaçlıyor. Kooperatif Başkanı Burak Şahinkaya, Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden yoğun ilgi gördüklerini belirterek, kaz yetiştiriciliğinin artık geleneksel bir faaliyet olmanın ötesine geçtiğini ifade etti. Şahinkaya, Kavak ilçesinin sektörel merkez olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak "Bugün birçok ilden ortaklık, yatırım ve üretim talepleri alıyoruz. İnsanlar kaz yetiştiriciliğinin ekonomik değerini görmeye başladı. Kavak'ın coğrafi avantajları ve üretim kültürüyle bu sektörün merkezi olabileceğine inanıyoruz" dedi.

"Entegre üretim modeli hedefleniyor"

Kooperatifin hedefinin yalnızca canlı hayvan üretimi olmadığını vurgulayan Şahinkaya, damızlık üretiminden pazarlamaya kadar tüm süreci kapsayan entegre bir sistem kurmak istediklerini ifade etti. Şahinkaya, kaz tüyünün dünya genelinde yüksek ekonomik değere sahip olduğuna dikkat çekerek, "Yastık, yorgan ve tekstil sektöründe kullanılan kaz tüyünü de değerlendiren bir yapı kurmak istiyoruz. Bu sadece birkaç üreticiye değil, yüzlerce aileye gelir sağlayacak bir model olacaktır" diye konuştu.

Projelerle kırsalda istihdamın artacağını belirten Şahinkaya, üretim odaklı kalkınma modelinin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Şahinkaya, "Kaz yetiştiriciliği doğru planlandığında kırsal kalkınmanın lokomotiflerinden biri olabilir" şeklinde konuştu. - SAMSUN