Samsun\'da Kispet Üretiminde Yoğun Mesai

Samsun'da ata sporu yağlı güreşin en önemli ekipmanlarından kispeti üreten atölyede, yaz sezonunda artan siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai yapılıyor. Yurt içi ve yurt dışından sipariş alan, Türkiye'nin ilk kadın kispet ustasının da çalıştığı atölye, güreşi konu alan dizilerde kullanılan tüm kispetleri hazırlarken, ata sporuna gönül veren ailelerden henüz doğmamış çocukları için bile sipariş alıyor.

Yağlı güreş sezonunun başlamasıyla birlikte Samsun'un Canik ilçesinde faaliyet gösteren kispet atölyesinde yoğunluk arttı. Edirne'de düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başta olmak üzere yaz boyunca gerçekleştirilen organizasyonlar nedeniyle ustalar sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışıyor. Atölyede günde 5 ila 6 kispet üretilirken, ürünler Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra Makedonya, Yunanistan ve Almanya gibi ülkelere de gönderiliyor.

"Güreşi konu alan dizide kullanılan tüm kispetleri biz hazırladık"

Kispet ustası 35 yaşındaki Celal Keleş, mesleği ustası Uğur Kesen'den öğrendiğini belirterek, "Kispet üç parçadan oluşuyor; bacak, kasnak ve apış. Önce sporcunun ölçülerini alıyoruz. Ardından kesim, desen verme, bağlama ve sponsor isimlerinin yazılması işlemleri yapılıyor. Bir ekip olarak günde 5-6 kispet üretiyoruz. Yaz sezonunda ve özellikle yağlı güreş döneminde yoğun çalışıyoruz. Kırkpınar öncesinde sabah saat 04.00'te atölyeye geliyoruz. Siparişlerimizi yetiştirmek için büyük emek veriyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Yunanistan ve Almanya gibi ülkelere de kispet gönderiyoruz. Cem Yılmaz ve Ata Demirer gibi ünlü isimlere de kispet yaptık. Ayrıca şu anda dijital platformda yayımlanan ve güreşi konu alan dizide kullanılan tüm kispetleri biz hazırladık" dedi.

"Amacımız yeşil sahaları kispetsiz bırakmamak"

Mesleğe duyduğu ilgi sayesinde ustalaştığını ifade eden Keleş, "Ustam Uğur Kesen bu işi İrfan Şahin'den öğrendi ve 2000 yılında bu atölyeyi açtı. Ben de okuldan çıkar çıkmaz atölyeye gelerek işi öğrendim. Şimdi ustalık yapıyorum. İleride ben de bir çırak yetiştirerek bu mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Amacımız yeşil sahaları kispetsiz bırakmamak. Güreşe olan ilgi her geçen yıl artıyor. Ata sporuna gönül veren aileler, çocukları için küçük yaşlarda kispet yaptırıyor. Hatta henüz doğmamış çocukları için bile sipariş verenler oluyor. Yaklaşık 10 gün önce doğmamış çocuğu için kispet isteyen bir müşterimize sipariş hazırladık. Bu talepler, ata sporuna verilen değeri gösteriyor" diye konuştu.

"Türkiye'nin ilk kadın kispet ustasıyım"

Atölyede çalışan 32 yaşındaki Kübra Yılmaz ise mesleği severek yaptığını ifade ederek, "Kadın kispet ustası olarak çalışıyorum. Özellikle Kırkpınar güreşleri öncesinde yoğunluğumuz artıyor. Yaz aylarında tempolu bir çalışma dönemimiz oluyor. Türkiye'nin ilk kadın kispet ustasıyım. Bu mesleği yapan başka bir kadın usta duymadım. Merak ederek başladığım bu işi sabır ve azimle öğrendim. Ata sporunu yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlerleyen yıllarda ben de bir çırak yetiştirerek bu mesleğin devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN