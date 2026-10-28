Samsun'da OSB istihdamının 2026 itibarıyla 18 binin üzerine çıktığı belirtildi - Son Dakika
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Samsun'da OSB istihdamının 2026 itibarıyla 18 binin üzerine çıktığı belirtildi

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Samsun\'da OSB istihdamının 2026 itibarıyla 18 binin üzerine çıktığı belirtildi
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Samsun'daki OSB fabrikalarında çalışan sayısı 2023'te yaklaşık 10 bin iken 2026 itibarıyla 18 binin üzerine çıktı. Vali Orhan Tavlı'nın ziyaretinde İŞKUR programları, mesleki eğitim ve kadın ile engellilerin istihdamına yönelik destekler ele alındı.

Samsun'daki Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgelerinde bulunan fabrikalarda çalışan sayısı, 2023 yılında yaklaşık 10 bin iken 2026 yılı itibarıyla 18 binin üzerine çıktı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Ömer Bağrım Bayram ve İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü'yü ziyaret etti Ziyarette, Samsun'daki Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgelerinde bulunan fabrikalardaki istihdam sayısının 2023 yılında yaklaşık 10 bin iken 2026 yılı itibarıyla 18 binin üzerine çıktığı belirtildi. Görüşmede, İŞKUR Gençlik Programı ve üniversite öğrencilerinin programa katılımı, işe yerleştirme faaliyetleri, işveren ziyaretleri ve Samsun işgücü piyasasının ihtiyaçları ele alındı. Ayrıca mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarıyla nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda kadınların işgücüne katılımının artırılması, engelliler başta olmak üzere farklı grupların istihdamı ve kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe destekleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Orhan TavlıEkonomiSamsunGüncelİŞKUROSBSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da OSB istihdamının 2026 itibarıyla 18 binin üzerine çıktığı belirtildi - Son Dakika
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