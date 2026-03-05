Samsun'da otopark ücretleri güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da otopark ücretleri güncellendi

Samsun\'da otopark ücretleri güncellendi
05.03.2026 14:05  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparkların ücretleri güncellendi.

Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparkların ücretleri güncellendi.

Yeni yayımlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları ile Samsun'da otoparklarda fiyat tarifesi güncellemesine gidildi. Buna göre 1. derece merkezi otoparklardan Tekel, Anakent, Saathane ve Cumhuriyet Meydanı otoparklarında 0-15 dakika arası ücretsiz, 16-60 dakika arası 90 TL, 12-24 saat arası ise 300 TL oldu.

İkinci derece merkezi otoparklardan ilçe transfer merkezi otoparkı, Çobanlı Marina Otoparkı, Gazi ve Ağabali Otoparklarında 0-15 dakika ücretsiz. 16-60 dakika 70 TL, 12-24 saat ise 250 TL olarak belirlendi.

Üçüncü derece otoparklardan Kurtuluş Otoparkı'nda otomobiller için ilk 15 dakika ücretsiz, 16-60 dakika 35 TL, 12-24 saat ise 200 TL. Fuar Otoparkı'nda 16-60 dakika 40 TL, 12-24 saat 200 TL, Sevgi Kafe ve Balonya Otoparkı'nda ise ilk 15 dakika ücretsiz. 15 dk.-2,5 saat arası 60 TL ve 12-24 saat arası ise 200 TL olarak açıklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da otopark ücretleri güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:47:40. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da otopark ücretleri güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.