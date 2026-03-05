Samsun\'da otopark ücretleri güncellendi

Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparkların ücretleri güncellendi.

Yeni yayımlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları ile Samsun'da otoparklarda fiyat tarifesi güncellemesine gidildi. Buna göre 1. derece merkezi otoparklardan Tekel, Anakent, Saathane ve Cumhuriyet Meydanı otoparklarında 0-15 dakika arası ücretsiz, 16-60 dakika arası 90 TL, 12-24 saat arası ise 300 TL oldu.

İkinci derece merkezi otoparklardan ilçe transfer merkezi otoparkı, Çobanlı Marina Otoparkı, Gazi ve Ağabali Otoparklarında 0-15 dakika ücretsiz. 16-60 dakika 70 TL, 12-24 saat ise 250 TL olarak belirlendi.

Üçüncü derece otoparklardan Kurtuluş Otoparkı'nda otomobiller için ilk 15 dakika ücretsiz, 16-60 dakika 35 TL, 12-24 saat ise 200 TL. Fuar Otoparkı'nda 16-60 dakika 40 TL, 12-24 saat 200 TL, Sevgi Kafe ve Balonya Otoparkı'nda ise ilk 15 dakika ücretsiz. 15 dk.-2,5 saat arası 60 TL ve 12-24 saat arası ise 200 TL olarak açıklandı. - SAMSUN