Samsun'da pide fiyatları belli oldu: Sade pide 6, yumurtalı pide 7,5 TL - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da pide fiyatları belli oldu: Sade pide 6, yumurtalı pide 7,5 TL

28.03.2022 12:45
Samsun'da pide fiyatları belli oldu: Sade pide 6, yumurtalı pide 7,5 TL

Samsun'da 350 gram sade pide fiyatı 4 TL'den 6 TL'ye, yumurtalı pide fiyatı ise 5 TL'den 7,5 TL'ye çıkarıldı.

Samsun'da 350 gram sade pide fiyatı 4 TL'den 6 TL'ye, yumurtalı pide fiyatı ise 5 TL'den 7,5 TL'ye çıkarıldı.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi pide fiyatları güncellendi. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "350 gram sade pide 6 TL, yumurtalı pide ise 7 lira 50 kuruş oldu. Genel anlamda bakıldığında 1 senelik mevcut girdilerimizi fiyatlara yansıtmadık. Fırıncılar olarak yine fedakarlık yaparak vatandaşımız için özverili olmaya çalıştık" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Uşak'ta Ramazan pidesi fiyatları belli oldu Uşak'ta Ramazan pidesi fiyatları belli oldu Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına fırsat verilmeyecek Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına fırsat verilmeyecek

Türk Lirası, Ramazan, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da pide fiyatları belli oldu: Sade pide 6, yumurtalı pide 7,5 TL - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
12:21 Traktöre, köprü ve otoyollardan kaçak geçtin cezası gönderil! 11 çocuk annesi Ispartalı kadın ne yapacağını şaşırdı
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 12:51:35. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da pide fiyatları belli oldu: Sade pide 6, yumurtalı pide 7,5 TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement