Samsun'da sanayi ve teknoloji için iki stratejik proje hayata geçiriliyor - Son Dakika
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Samsun'da sanayi ve teknoloji için iki stratejik proje hayata geçiriliyor

Samsun\'da sanayi ve teknoloji için iki stratejik proje hayata geçiriliyor
21.07.2026 16:37  Güncelleme: 16:38
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, OKA'nın güdümlü proje desteğiyle Samsun Yeni OSB'de kurulması planlanan Sanayi ve Teknoloji Koleji ile Merkez OSB'deki Teknopark projelerini ele aldı. Projeler, nitelikli işgücü ve AR-GE ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Samsun'da sanayi ile eğitim ve teknoloji altyapısını güçlendirmeye yönelik iki önemli projenin çalışmaları değerlendirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Vekili ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Oğuz Keleş'i makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, OKA'nın güdümlü proje desteği kapsamında Samsun Yeni OSB'de kurulması planlanan Samsun Sanayi ve Teknoloji Koleji ile Samsun Merkez OSB'de hayata geçirilmesi hedeflenen Orta Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) projeleri ele alındı.

Sanayiye entegre eğitim modeli hedefleniyor

Samsun Sanayi ve Teknoloji Koleji Projesi ile OSB'de faaliyet gösteren ve yatırım yapması planlanan firmaların nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, sanayiyle uyumlu bir eğitim altyapısının oluşturulması ve bölgesel sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni OSB Müdürlüğünün proje sahibi olarak yer aldığı çalışmada; Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve eğitim sektöründeki ilgili kurumların proje paydaşları olması planlanıyor.

Teknoloji ve AR-GE merkezi oluşturulacak

Türkiye Yüzyılı hedefleri ve Samsun-Mersin Sanayi Koridoru Stratejisi doğrultusunda kurulması planlanan Orta Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TEKNOPARK projesiyle; AR-GE ve yenilikçi çalışmaların desteklenmesi, teknolojik girişimlerin ticarileştirilmesi, bölgenin ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması ve yatırım ekosisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projelerin hayata geçirilmesiyle Samsun'un sanayi, teknoloji ve nitelikli insan kaynağı alanlarında bölgesel bir merkez haline gelmesine katkı sağlanması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Orhan Tavlı, Teknoloji, Ekonomi, Samsun, Eğitim, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da sanayi ve teknoloji için iki stratejik proje hayata geçiriliyor - Son Dakika

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