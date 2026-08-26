Samsun’da sanayi ve teknoloji için yeşil dönüşüm toplantısı

Samsun'da sanayi ve teknolojinin geliştirilmesi, üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliğin artırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) 2026 yılı toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile ilgili kurum müdürleri ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Samsun'un sanayi ve teknoloji alanındaki politikaları değerlendirilirken, sanayinin yeşil ve sürdürülebilir dönüşümüne yönelik görüş ve öneriler ele alındı. Kurumların yeşil dönüşüm çalışmaları hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda, üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Samsun'un sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.