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Samsun'da simit zammında geri adım - Son Dakika

Samsun'da simit zammında geri adım

25.12.2021 15:34
Samsun'da simit zammında geri adım

Samsun'da simide yapılan 50 kuruşluk zamda geri adım atıldı.

Samsun'da simide yapılan 50 kuruşluk zamda geri adım atıldı. Dolardaki düşüş nedeniyle simit zammı beklemeye alındı. Simide 24 Kasım'da da gramaj zammı yapıldığı ortaya çıktı.

Samsun'da 70 gramı 1,5 TL'den satılan simit, 4 Eylül'de 80 grama yükseltilip 2 TL'den satılmaya başlandı. 24 Kasım'da bir kez daha tarife değişti. Yapılan gizli zamla simit 60 grama düştü. Fiyatı ise 2 TL olarak devam etti. Aralık ayı içinde yeniden bir zam konusu gündeme geldi. 60 gramlık simidin fiyatı 2,5 TL'ye yükseltilmesi kararı alındı. Alınan karara göre yeni tarife 25 Aralık'tan itibaren geçerli olacaktı. Ancak yeni tarife uygulamaya geçmedi.

"60 gram 2 TL olarak devam edecek"

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, 60 gram simidin fiyatını 2,5 TL'ye çıkaracak kararı, dolardaki düşüş nedeniyle bir süre askıya aldıklarını açıkladı. Hammadde fiyatlarını izlemek adına eski tarifeyle devam edeceklerini belirten Başkan Yiğit, "Bu zam için biz 20-25 gün önceden müracaat etmiştik. Bu aşamaya gelindiğinde dolardaki yumuşamayla birlikte yapmayı uygun görmedik. 'Bunlar bizim hammaddelerimize yansıyacak mı?' diye düşündük. 'Bir duraklayalım' dedik. Şu anlık zam yapmıyoruz. Bizim resmi fiyatımız 60 gram 2 TL. Şu an böyle devam edeceğiz" dedi.

Yarınlar için neyin ne olacağını kestiremediklerini ancak dolardaki düşüşün simitlik un ve susama henüz yansımadığını belirten Yılmaz Yiğit, "Doların düşüş henüz un ve susam fiyatlarına yansımadı" diye konuştu.

"TMO desteğinden simitçi ve yufkacı yararlanamadı"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından una verilen destekten simitçi ve yufkacının yararlanamadığı belirten Başkan Yılmaz Yiğit, "Burada fırıncı esnafımız TMO destekli undan faydalandı ama simitçilerimiz faydalanamadı. Çünkü TMO fabrikalara buğday verdi. Bunun karşılığında da taahhütte bulundu. Ama maalesef bu gerek simitçi esnafımızda olsun gerek yufkacı esnafımız bu indirimden faydalanamadı. Buna istinaden biz normalde simit zammını yılda 1 kere alıyoruz. Hayat şartları normal gittiği zaman, senelik enflasyon bazına göre satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Yiğit, pide ve simitte kullanılan unun özel amaçlı unlar olduğunu, ekmeklik unla arasında 50 ile 70 TL arasında bir fiyat farkı bulunduğunu dile getirdi.

"Eylül'de 185 TL'den alınan un 350 TL'ye, 20 TL'den alınan susam 34-35 TL'ye çıktı"

Yapılan zamların gerekçelerini fiyatlandıran Başkan Yılmaz Yiğit, "Bizim Eylül ayındaki 185 TL'ye aldığımız un 350 TL bandına çıktı o süreçte. 1 aylık bir süreçte 350 TL. Ondan önce 1 sene üzerine fiyat almıştık. 1 sene de işçi maliyetleri, akaryakıt, enflasyon bazında bunu yapıyoruz. Ama bugün unumuzun biz yüzde 80 buğdayını ithal alıyoruz. İthal olduğu zaman dolar bazında geliyor. Rusya ağırlıklı alıyoruz. Rusya'dan geçen sene fabrikacı 280 dolara aldığı buğdayı bu sene 380 dolara aldı. Artı bunun dolar artışından etkilenildi. Eylül'de susam 20 TL'yken bugün 34-35 bandında. Keza Eylül'den itibaren de un 2'ye katlamış durumda" sözlerine yer verdi.

Ekmek zammı

Simit ve ekmeğin çevredeki birçok ile göre ucuz olduğunu belirten Yılmaz Yiğit, Karadeniz'de bazı illerde bugün 60 gram simidin 2,5 TL'ye satıldığını belirtti. Yiğit, yılbaşı için bir ekmek zammı planlarının olup olmadığı sorusuna şöyle cevapladı: "Yılbaşında ekmek zammıyla ilgili, onunla ilgili şu ortalığın bir durulması gerekiyor. Ne yapacağımızla ilgili. Yarınla ilgili bir şey konuşamıyoruz. Nasıl bir şey yaparız bilemiyoruz ama samimiyetle söyleyeyim; bugün Batı Karadeniz olsun Doğu Karadeniz olsun, birçok ilimizde şu an ekmeği kilo bazında 12-12.50 TL'ye satılıyor. Yaklaşık 3 aydan beri. Biz kilosunu 10 TL'ye satıyoruz. Ama biz hiçbir zaman öncü olmadık. Her zaman geriden geldik. Bugün ilçelerle beraber 430 tane fırıncı esnafı var. Bunların da ister istemez hakkını, hukukunu korumak kollamakla mecburuz. Asgari ücrete yüzde 50 bir zam geldi. Bizim çalışanlarımız da asgari ücretin bir tık üzerinde. Mecburen biz de asgari ücrete gelen farkı çalışanlarımıza yansıtmak zorundayız. Haliyle bunların hepsi maliyet." - SAMSUN

Samsun'da simit zammında geri adım
Samsun'da simit zammında geri adım
Samsun'da simit zammında geri adım

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Türk Lirası, Karadeniz, Samsun, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da simit zammında geri adım - Son Dakika Ekonomi


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