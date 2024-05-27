Samsun\'da Su Faturalarında Kademeli Fiyat Uygulaması

Ekonomi

Samsun'da su faturalarında az kullanın az ödeyeceği, çok kullananın çok ödeyeceği kademeli fiyat uygulamasına geçiş teklifi SASKİ Komisyonundan oy çokluğu ile geçerek meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu Komisyon Toplantısı, SBB Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Genel kurulda karara bağlanmayan 3 maddenin görüşüldüğü toplantıda aralarında su tarifelerinin belirlendiği madde de tartışıldı. Kademeli su tarifesi maddesi CHP üyelerinin 'ret' oyuna karşılık 'oy çokluğu' ile geçerek karara bağlandı. SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, komisyonda kendisine yöneltilen ve anlaşılmayan konular hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kademli sistemde en üst kademeden fiyatlandırma yapmıyoruz"

Su kullanımı yüksek olan mesken abonelerinin faturalandırmasının en üst kademeden değil, kademe kademe ayrı olarak hesaplanacağını belirten Bahattin Yanık, "Biz kademelendirmeyi 1-13, 14-17 ve 18 üzeri diye yaptık. Diyelim ki bir vatandaş 23 m3 su tükettiğinde bunun hepsini 18 ve üzerindeki kademe fiyatı ile uygulamıyoruz. Tükettiği 23 m3 suyun 13 m3'ünü 13 m3'lük dilimden, oradan 18'e kadar olanı o dilimden, 18 ve üzerini de 3. kademeden fiyatlandırıyoruz. Kademeyi geçince tüm kullanımı en üst kademeden fiyatlandırmıyoruz. Reel rakamlara bakıldığında mevcut Mayıs ayındaki fiyatlar üzerinden (TÜFE, sayaç bedeli ve tüm KDV'ler dahil) vatandaşa gidecek olan faturanın tutarı 10 m3 su tüketiminde bu ayki faturası 318 TL iken yeni düzenlememiz ile 270 TL'ye düşecek. 15 m3 471 TL iken 413 TL'ye düşecek. 20 m3'te de 624 TL ise 620 TL'ye düşüyor. 20 m3 üstü su kullanımlarında ise faturada artış başlıyor. Samsun'daki meskenlerdeki su tüketiminin ortalaması 13 m3. Yeni düzenlememiz ile kademeli sistemde 20 m3 su kullanımına kadar indirim var. Bu indirim kesin" dedi.

"Teklif ettiğimiz sisteme göre yüzde 0,21 kar, uygulanabilir olsa TÜFE'yi kaldırabiliriz"

Tartışma konusu olan su faturalarına aylık TÜFE oranında zam uygulanması yöntemine de açıklık getiren Yanık, "TÜFE uygulaması ile ilgili düşüncelere saygı duyuyoruz. Yaptığımız hesaplamalarda ne kadar su tüketiyoruz belli. Giderlerimizi de hesaplıyoruz. Şu anda teklif ettiğimiz sisteme göre yüzde 0,21 kar elde ediyoruz. Yılsonuna kadar da TÜFE koymamıza rağmen kar, yüzde 1 bile değil. Bu uygulanabilir olsa TÜFE'yi kaldırabiliriz. 30 Büyükşehir Belediyesinin 22 tanesi TÜFE uygulamasını kullanıyor. 21 tanesi de kademeli sitemi uyguluyor. Burada mevzuat ve hukuki açıdan zararına su verilemeyeceğini herkes bilir. Bu konuda bizi anlayışla karşılayacağınızı biliyoruz" diye konuştu.

Maddeye CHP grubu, kademeli sistemdeki diğer kalemlere katılmalarına rağmen TÜFE uygulamasının kaldırılmaması nedeniyle ret verdiklerini ifade ettiler. Madde, oy çokluğu ile meclise havale edildi. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen maddeler, Çarşamba günü yapılacak genel kurul sonrası karara bağlanıp, Haziran ayında yürürlüğe konulacak. - SAMSUN