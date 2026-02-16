Samsun'da Su Ürünleri OSB Projesi - Son Dakika
Ekonomi

Samsun'da Su Ürünleri OSB Projesi

Samsun'da Su Ürünleri OSB Projesi
16.02.2026 19:38
Samsun Valiliği, su ürünleri sektörünü büyütecek Yakakent OSB'yi tanıttı. Yatırım fırsatları sunuyor.

Samsun Valiliği, kentin su ürünleri sektöründeki potansiyelini büyütecek dev projeyi kamuoyuna duyurdu. 175 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi(OSB), altyapı ve üstyapı imkanlarıyla yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor.

Karadeniz kıyısında, Samsun-Sinop sınırında, üretimin kaynağında konumlanan ihtisas OSB, su ürünleri işleme faaliyetlerine özel olarak planlandı. Stratejik konumuyla dikkat çeken bölgenin, Türkiye'nin su ürünleri işleme alanındaki üretim ve ihracat kapasitesini artırması hedefleniyor. Katma değeri yüksek üretim ve istihdam odaklı yapısıyla ülke ekonomisine kalıcı katkı sağlaması bekleniyor.

Bölge teşviklerinden yararlanma imkanı sunan ve ön tahsis başvuruları başlayan Yakakent OSB'nin, proje aşamasındaki Çayağzı Balıkçı Barınağı ile entegre şekilde faaliyet göstermesi planlanıyor. Bu entegrasyonla birlikte Samsun'un su ürünleri sektöründeki gücünün daha da artacağı ve kentin Karadeniz'deki stratejik konumunun ekonomik değere dönüşeceği vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Yakakent, Ekonomi, Samsun, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Su Ürünleri OSB Projesi

Samsun'da Su Ürünleri OSB Projesi
