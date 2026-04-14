Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında

14.04.2026 07:29
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Güçlüye dokunulmuyor algısını yıkacağız” talimatı sonrası Gülistan Doku dosyasında tarihi bir kırılma yaşandı. 6 yıldır kayıp olan Doku ile ilgili soruşturma dosyaları raftan indirilirken, 7 ilde operasyon için düğmeye basıldı ve cinayet şüphesiyle 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gülistan’ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay'ın ardından koruması Şükrü Eroğlu, İzmir’de gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Güçlüye dokunulmuyor algısını yıkacağız” ve “Dosyayı yürütün, ucu nereye giderse gitsin” talimatı, yıllardır kamuoyunun vicdanını yaralayan Gülistan Doku dosyasında tarihi bir kırılma yarattı. 2020’den bu yana kayıp olarak kayıtlarda yer alan ve faili meçhul olarak raflara kaldırıldığı düşünülen soruşturma, derinleştirildi ve nihayet düğmeye basıldı.

İğne ile kuyu kazılan soruşturmada, Gülistan Doku’nun kayıp olduğu iddialarının ötesine geçilerek cinayet şüphesi doğrultusunda harekete geçildi. Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Gülistan’ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruması Şükrü Eroğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

TUNCELİ MERKEZLİ 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yıllardır kayıp bir genç kız dosyası olarak görülen Gülistan Doku soruşturması, bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte çok daha ağır iddiaların merkezine yerleşti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, bir kaybolma hadisesi değil; bir cinayet hadisesi ve buna ilaveten delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması ve olası bir organize örtbas zinciri mercek altına alındı. Bu çerçevede toplam 13 isim için yakalama kararı doğrultusunda operasyon başlatıldı.

Operasyonun çapı, dosyanın artık dar bir çevrede değil, çok katmanlı bir şüphe ağı içinde değerlendirildiğini ortaya koydu. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler arasında yalnızca Gülistan’ın çevresindeki isimler değil, kamu görevlisi ve kamu bağlantısı bulunan kişiler yer alıyor. Elden edilen bulgular, dosyanın sıradan bir kayıp soruşturmasının çok ötesine geçtiğini gösteriyor.

KAYIP DOSYASINDAN CİNAYET VE ÖRTBAS ŞÜPHESİNE

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de kayboldu. O gün son olarak öğretmeninin evinden ayrıldığı, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’la görüştüğü ve ardından Munzur Üniversitesi istikametine giden minibüse bindiği belirlendi. İlk soruşturma aşamasında HTS kayıtları, MOBESE görüntüleri ve tanık anlatımları incelendi. Son sinyalin Sarı Saltuk Viyadüğü-Dinar Köprüsü hattında alındığı tespit edildi. Uzunçayır Barajı’nda yapılan yoğun aramalara rağmen ise Gülistan’a ait hiçbir ize ulaşılamadı.

Ancak yıllar içinde dosyaya giren yeni beyanlar, teknik veriler ve bilirkişi incelemeleri, intihar ihtimalinin ötesinde çok daha karanlık ve organize suç içeren bir tabloyu gündeme getirdi. Özellikle olay gününe ve sonrasına ilişkin araç hareketleri, telefon sinyalleri, silinen sosyal medya verileri ve bazı kamu görevlilerinin dosya bağlamında tespit edilen şüpheli bağlantı ve hareketlilikleri soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLUNUN ADI DOSYANIN MERKEZİNDE

Dosyada en dikkat çeken kırılma noktalarından biri, aile avukatına bırakılan isimsiz not oldu. Bu notta, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in adı açıkça geçti. Ardından yapılan incelemelerde, Mustafa Türkay Sonel’in olay günü ve gecesine ilişkin araç hareketlerinin olağan akışla bağdaşmadığı şüphenin odağına yerleşti.

SİM KART, DİJİTAL HAREKETLİLİK DOSYAYI SARSTI

Soruşturmanın en sarsıcı başlıklarından biri de Gülistan Doku’ya ait hat ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili yapılan teknik incelemeler oldu. Telefon trafiği, baz kayıtları ve para transferlerinin birlikte değerlendirilmesiyle soruşturmanın kapsamı genişletildi. Savcılık kaynakları, dijital delil ayağının dosyanın en kritik başlıklarından biri haline geldiğini belirtiyor.

GİZLİ TANIK BEYANLARI DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dosyaya son olarak giren gizli tanık beyanı ise soruşturmanın adeta yönünün netleşmesini beraberinde değiştirdi. Savcılık, gizli tanık anlatımlarını doğrulayan bu bulgular üzerine soruşturmayı daha da derinleştirdi.

ERKEK ARKADAŞIN MESAJLARI VE ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞLAR

Dosyada Gülistan’ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’un hareketliliği ayrı bir başlık olarak yer alıyor. Soruşturma evrakına göre, Zeinal’in telefonundaki bazı yazışmaların silinmiş olduğu tespit edilirken, Gülistan kaybolduktan sonra sosyal medya üzerinden attığı mesajların dikkat çekici bulundu. Bu mesajlarda, Gülistan’ın başına bir şey geldiğini bildiği izlenimi veren ifadelerin yer aldığı görüldü.

Üstelik yalnızca Zeinal değil, çevresindeki bazı isimlerin de olay gecesi ve sonrasında çelişkili beyanlar verdiği, kimi kamera kayıtlarının hiç alınmadığı ya da eksik alındığı ve dosyanın karmaşık hale getirilmeye çalışıldığı anlaşıldı. Bu nedenle yürütülen soruşturma, artık sadece kayıp bir kişinin bulunmasına değil, delil zincirinin baştan sona yeniden kurulmasına odaklandı.

*AİLENİN ÇEVRESİNDE KURULAN GÖRÜLMEZ ÇEMBER”

Dosyada dikkat çeken bir başka unsur ise, Gülistan Doku’nun ailesinin olaydan sonra adeta yakın markaja alındığına ilişkin beyanlar oldu. Bazı tanık anlatımlarına göre ailenin çevresinde belirli kamu görevlileri görevlendirildi, aileyle temaslar kontrol altına alındı ve sosyal medya paylaşımlarına kadar uzanan müdahaleler yaşandı.

Hatta sim kartın aileden alındığı, savcılığa teslim edildiğinin söylendiği, fakat resmi süreçte bunun böyle gelişmediği tespit edildi. Tüm bu gelişmeler, soruşturmanın neden yıllarca sonuç üretmediği sorusunu daha da büyüttü. Kamuoyunda oluşan “dosya bilinçli olarak mı ağır ilerletildi?” kuşkusu, yeni bulgular doğrultusunda ciddiyetle ele alındı.

700 SAATLİK YENİ GÖRÜNTÜ VE DOSYAYA GİREN YENİ ŞÜPHELER

Soruşturma dosyasına en son olarak 700 saatlik yeni MOBESE görüntüsü dahil edildi. İlk yıllarda dosyaya girmeyen veya sınırlı incelenen bu kayıtların JASAT ve uzman ekiplerce ayrıntılı biçimde incelemeye aldı. Ayrıca HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni teknik raporlar doğrultusunda olay gününün dakika dakika yeniden kuruldu.

Savcılık kaynaklarına göre, daha önce gözden kaçan ya da üstü örtülen birçok ayrıntı bu yeni teknik incelemeler sayesinde yeniden gündeme taşındı. İşte bu nedenle 6 ilde yapılan son operasyon, yalnızca bir yakalama hamlesi değil; yıllardır biriken karanlığın çözülmesi için atılmış en net adımlardan biri oldu.

BAKAN GÜRLEK’TEN NET MESAJ: KAMU GÖREVLİSİ KARIŞTIYSA ONUN DA ÜZERİNE GİDİLSİN

Gülistan Doku dosyası artık sadece kayıp bir üniversite öğrencisinin akıbetiyle ilgili görülmüyor. Bu soruşturma, aynı zamanda Türkiye’de adaletin güçlü isimlere, nüfuz ağlarına ve kamu bağlantılı şüphelere karşı ne kadar kararlı davranacağını gösterecek bir tavır olarak ilerliyor. Bakan Gürlek’in “Ucu nereye giderse gitsin” çıkışı da tam olarak bu nedenle siyasi ve hukuki açıdan büyük anlam taşıyor.

Ankara kulislerinde Adalet Bakanı Gürlek’in, “Güçlüye dokunulmuyor algısını kıracağız” dediği, soruşturmanın sonuna kadar yürütülmesini istediği ve “Kamu görevlileri karışmışsa kamu görevlilerinin de üzerine gidilsin” talimatı verdiği konuşuluyor. Ankara kulislerinde bu yaklaşım, tüm vakalar bakımından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Bu mesajın ardından gelen operasyon, devletin dosyayı artık çok daha sert ve doğrudan yürüteceğini gösteriyor. Özellikle kamu görevlileriyle bağlantılı iddiaların soruşturma zeminine taşınması, dosyada yıllardır dile getirilen “koruma kalkanı” tartışmalarını da sonlandıracağa benziyor.

NE OLMUŞTU?

Tunceli’de üniversite eğitimi gören Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamazken, ailesi Gülistan'ın kaybolmasının hemen ardından memleketleri Diyarbakır’dan kente gelerek 6 Ocak’ta emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından harekete geçen ekipler, Doku’nun son görüştüğü arkadaşlarıyla temas kurdu, cep telefonu sinyalleri üzerinden iz sürmeye çalıştı. Yapılan incelemeler sonucunda arama çalışmaları özellikle Uzunçayır Baraj Gölü çevresinde yoğunlaştı.

Barajda yürütülen arama faaliyetleri kapsamında ekipler, 187 gün boyunca hem su altında hem de yüzeyde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Ancak tüm çabalara rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

Sürecin ilerleyen döneminde aile, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından baraj gölünün bir bölümünün boşaltılmasına karar verildi. 6 Ağustos’ta 17 ekiple yeniden başlatılan aramalar, 13 gün boyunca aralıksız sürdü. Ancak bu yoğun çaba da sonuç vermedi ve çalışmalar 18 Ağustos’ta tamamlandı.

Yetkililer, 15 Ekim’de bir kez daha arama çalışmalarına başlasa da Gülistan Doku’ya dair herhangi bir iz bulunamadı. Aradan geçen yıllara rağmen Gülistan Doku’nun akıbeti hâlâ bilinmezliğini korurken, ailesi ve kamuoyu olayın aydınlatılmasını bekliyor. Dosyada yer alan soru işaretleri ise henüz yanıt bulmuş değil.

Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Akın Gürlek, Tunceli, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım
Ederson’a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi
Saba Tümer’den olay sözler: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor Saba Tümer’den olay sözler: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti
ABD’nin üçüncü uçak gemisi Akdeniz’de: USS George H.W. Bush bölgeye girdi ABD’nin üçüncü uçak gemisi Akdeniz’de: USS George H.W. Bush bölgeye girdi
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
Rekor artık Usain Bolt’a ait değil 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı Rekor artık Usain Bolt'a ait değil! 18 yaşındaki Gout Gout tarih yazdı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Hizbullah’tan savaşta bir ilk İsrail’i optik sistemle donatılmış İHA’yla vurdular Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle

07:15
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
06:35
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
05:55
Hizbullah’tan savaşta bir ilk İsrail’i optik sistemle donatılmış İHA’yla vurdular
Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular
03:52
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:42
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:28
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya’ya
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya
20:16
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
19:15
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 07:44:05. #.0.5#
