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Samsun'da taahhüt edilen istihdam sayısı yüzde 50 attı - Son Dakika

Samsun'da taahhüt edilen istihdam sayısı yüzde 50 attı

10.02.2022 11:49
Samsun'da taahhüt edilen istihdam sayısı yüzde 50 attı

Samsun'da yatırım teşvik belgeleri kapsamında taahhüt edilen istihdam sayısı, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında bir artış göstererek, 3.110'dan 4.672'ye yükseldi.

Samsun'da yatırım teşvik belgeleri kapsamında taahhüt edilen istihdam sayısı, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında bir artış göstererek, 3.110'dan 4.672'ye yükseldi.

Yatırım Teşvik sistemi, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini hedefliyor.

Genel ve bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların teşviki, yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesi, cazibe merkezleri programına ilişkin yatırım ve işletme dönemi destekleri uygulamalarından oluşan Yatırım Teşvik Sistemi; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi işçi hissesi desteği, faiz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve KDV iadesi gibi unsurlarla yatırımcıları destekliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu çerçevede Samsun'da düzenlediği yatırım teşvik belgesi sayısının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18'lik artışla 106'dan 125'e çıktığını belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen yatırımların 88'inin imalat, 28'inin hizmet, 6'sının tarım ve 3'ünün madencilik sektöründe olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"2021 yılında ilimizdeki yatırımlar için alınan yatırım teşvik belgesi ve istihdam sayısında artış görülmektedir. Bunun bir neticesi olarak yatırım teşvik belgeleri kapsamında taahhüt edilen istihdam sayısı 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 50 oranında bir artış göstererek 3 bin 110'dan 4 bin 672'ye yükselmiş; taahhüt edilen sabit yatırım tutarı 1,46 milyar TL, yatırımların öz kaynak kullanılarak gerçekleştirilme taahhütleri ise yüzde 38,5 olmuştur. 2020 yılında imalat sanayi için düzenlenen 76 belgenin 15'i (yüzde 19,7'si) OSB'lerdeki işletmelere ait iken 2021 yılında imalat sanayi için düzenlenen 88 belgenin 33'ü (yüzde 37,5'i) OSB'de faaliyet gösteren işletmeler için düzenlenmiştir ve bu da OSB'lerdeki işletmelerde yatırım teşvik belgesi bilincinin arttığını göstermektedir. İlimizde yatırım yapmak isteyen veya mevcut yatırımlarını geliştirmek isteyen işletmelerin yatırım teşvik belgesi ile ilgili tüm süreçlerinde başta kaymakamlıklarımız, OSB bölge müdürlüklerimiz, belediyelerimiz, özel eğitim, sağlık, tarım ve turizm ile ilgili görevleri bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımızın yönlendirmesiyle ajans bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Yatırım Destek Ofisimiz tarafından yardımcı olunmakta ve ilimizde yatırım, üretim, istihdam, ihracatın desteklenmesi için tüm imkanlar sağlanmaktadır." - SAMSUN

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İstihdam, Yatırım, Samsun, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da taahhüt edilen istihdam sayısı yüzde 50 attı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Samsun'da taahhüt edilen istihdam sayısı yüzde 50 attı - Son Dakika
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