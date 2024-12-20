Samsun'da Tarım Sektörünü Canlandıracak Yeni Proje - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Tarım Sektörünü Canlandıracak Yeni Proje

Samsun\'da Tarım Sektörünü Canlandıracak Yeni Proje

Samsun Büyükşehir Belediyesi, DOKAP iş birliğiyle 'Samsun Tarımında Yeşil Yoldan Yeşil Bahçelere Projesi'ni başlatarak bölgede tarımsal çeşitliliği artırmayı ve yeni üretim alanları oluşturmayı hedefliyor.

20.12.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, DOKAP iş birliği ile Samsun'da tarım sektörünü canlandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturmak amacıyla "Samsun Tarımında Yeşil Yoldan Yeşil Bahçelere Projesi" hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliği ile "Samsun Tarımında Yeşil Yoldan Yeşil Bahçelere Projesi" uygulanmaya başlandı. Proje, Yeşil Yol güzergahında bulunan 19 Mayıs, Atakum, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki 44 mahalleyi kapsıyor.

Projenin birinci etabında Atakum, Kavak, Ladik, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde 29 çiftçiye 7 bin adet kuşburnu fidanı desteği sağlandı. Bu fidanlar bölgedeki tarımsal çeşitliliği artırarak yeni alternatif üretim alanları oluşturulmasına imkan tanıyacak. Projenin ikinci etabında ise 19 Mayıs, Atakum, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerinde 3'er dekarlık çilek, maviyemiş, kuşburnu, kızılcık, ceviz, kestane kapama bahçeleri kurulacak. Ayrıca fasulye, nohut ve patates tarlaları tesis edilecek. Toplamda ise 2 bin 70 dekar alanda, 690 çiftçiye sözleşmeli tarım modeliyle üretim yaptırılacak.

Samsun'un yeşil yönünü ortaya çıkarmak, tarım turizmini canlandırmak ve sürdürülebilir tarım faaliyetleriyle bölgedeki kırsal gelirleri artırma amacıyla hayata geçirilen proje ile Yeşil Yol çevresinde kurulacak bahçe ve tarla alanları, hem tarıma dayalı turizm potansiyelini güçlendirecek hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacak. "Kendin topla kendin ye" modeliyle oluşturulacak kapama bahçelerinde, toprakla buluşan fide, fidan ve tohumlar, verime geçerek çiftçilere yüksek verim ve kaliteli üretim imkanı sunacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Tarım Sektörünü Canlandıracak Yeni Proje - Son Dakika

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