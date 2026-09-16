Samsun\'da tarımda koordinasyon toplantısı yapıldı

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Samsun'da, tarımsal üretimin verimliliğinin artırılması, üreticilerin güçlendirilmesi ve gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla sektör paydaşları bir araya geldi.

Verimli Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ve Ladik Ovaları başta olmak üzere geniş bir üretim potansiyeline sahip Samsun'da, tarımsal ekonominin güçlendirilmesine yönelik koordinasyon çalışmaları kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında; Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Necmi Çamaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Yıldız, Gıda OSB Müdürü Serhat Semizoğlu ile kent genelindeki tarımsal yetiştirici ve üretici birliklerinin temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Hedef: Üretimde verimlilik, pazarda güçlü üretici

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile tarımsal örgütler arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesi ele alındı. Yürütülecek çalışmaların odağında; tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmak, üreticilerin ekonomik açıdan desteklenmesini sağlamak, üretim süreçlerindeki iş birliğini geliştirmek ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimini desteklemek bulunuyor. Samsun'un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren yetiştirici ve üretici birliklerinin sürece daha etkin şekilde dahil edilmesiyle, sahadaki üretim ihtiyaçlarının ilgili kurumlara daha hızlı aktarılması ve çözüm odaklı çalışmaların geliştirilmesi hedefleniyor.

Samsun'un tarımsal potansiyeli ekonomiye kazandırılacak

Çok sayıda ürünün yetiştirilebildiği Samsun, sahip olduğu ovalar, üretim kapasitesi ve tarımsal örgütlenme yapısıyla bölgesel tarım ekonomisinde önemli bir konumda bulunuyor. Kamu kurumları, yerel yönetim ve üretici örgütleri arasındaki iş birliğinin artırılmasıyla üretimden tüketime uzanan zincirin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Toplantı, Samsun'da tarımsal üretimin yalnızca miktar açısından değil; verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik ve üreticinin ekonomik gücü açısından da geliştirilmesine yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.