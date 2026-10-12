Samsun\'da tarımsal destekle 3 ilçede bin 757 üreticiye tohum ve gübre veriliyor

Samsun'da tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerinde bin 757 üreticiye sertifikalı buğday ve kanola tohumu ile gübre desteği sağlanıyor. Proje kapsamında 21 bin dekar alanda üretim yapılması hedefleniyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, üreticilere yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum ve yüzde 100 hibeli 477 ton 15-15-15 gübresi desteği veriliyor.

Desteklerle 12 bin dekar alanda buğday, 9 bin dekar alanda ise kanola ekimi yapılması planlanıyor. Projeyle ürün çeşitliliğinin artırılması, münavebeli üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

İlk dağıtım Vezirköprü'de yapıldı

Proje kapsamındaki ilk dağıtım programı, Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi. Programda 844 üreticiye tohum ve gübre desteği teslim edildi. İlçede üreticilere 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 207 ton 15-15-15 gübresi verildi.

Dağıtım programı kapsamında Havza'da 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 95 ton gübre teslim edilmesi planlandı. Ladik'te ise 13 Ekim Salı günü 403 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 175 ton gübre dağıtılacak.

Kanola üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında da kanola üretimini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 1000 paket kanola tohumunun yüzde 50 hibeli olarak dağıtımına başlandığı, tohumlarla yaklaşık 20 bin dekar alanda kanola ekimi yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

Yürütülen destek programlarıyla bölgede alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.