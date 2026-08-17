Samsun\'da Taşıt Sayısı 36 Bin Arttı

Samsun'da taşıt sayısı son bir yılda 36 bin 586 adet artarak 555 bin 897'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı son bir yılda 36 bin 586 adet artarak 555 bin 897'ye çıktı.

Samsun'da motorlu kara taşıtı sayısı, temmuz ayında bir önceki aya göre 3 bin 196 adet, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 oranında artış gösterdi. Bu rakamlarla birlikte Samsun, Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına ev sahipliği yapmaya devam etti.

Samsun'daki araç filosunun neredeyse yarısını otomobiller oluşturdu. Kentte trafiğe kayıtlı 555 bin 897 taşıtın 269 bin 236'sını (yüzde 48,4) otomobiller oluştururken, otomobili 101 bin 477 adetle (yüzde 18,3) motosiklet, 91 bin 3 adetle (yüzde 16,4) kamyonet ve 65 bin 884 adetle (yüzde 11,9) traktör izledi. Şehirdeki diğer araç grubunu ise 12 bin 660 kamyon, 12 bin 526 minibüs, 1 bin 762 otobüs ve 1 bin 349 özel amaçlı taşıt meydana getirdi. Son bir yıllık dönemde oransal olarak en yüksek artış yüzde 20,8 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, motosiklet sayısı yüzde 13,0, otomobil sayısı ise yüzde 8,0 oranında yükseliş kaydetti.

Temmuz ayı boyunca Samsun'da noterler aracılığıyla devri yapılan taşıt sayısı 14 bin 775 oldu. İkinci el araç piyasasındaki devir işlemlerinde ilk sırayı yüzde 60,6 ile otomobil alırken, ikinci sırada yüzde 16,3 ile kamyonet, üçüncü sırada ise yüzde 12,2 ile motosiklet yer aldı.