Samsun\'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi Destekleniyor

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte tıbbi ve aromatik bitti üretiminin artırılması için çiftçiler fide ve makine hibeleriyle destekleniyor. Son olarak 10 adet özel tasarlanmış biçim makinesi Bafra, Kavak ve 19 Mayıs ilçesindeki tıbbi ve aromatik bitki üreten çiftçilerin kullanımına verildi.

Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep de her geçen gün giderek artarken Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanda önemli çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında 23 Mart 2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi' kentte yürütülüyor.

Projeye bağlı olarak bölgede yetiştirilen ürünlerin getirisinin artırılması ve ekonomik olması için tarla hazırlığı, hasat ve ürün işlenmesi sürecinin tamamını kapsayacak şekilde mekanizasyona gidilmesi ve mekanizasyon için gerekli çalışmaların yapılması için çalışmalar yapılıyor. Proje kapsamında son olarak 10 adet özel tasarlanmış biçim makinesi desteği Bafra Sürmeli Mahallesi Derneğine, Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, Kavak ilçesindeki çiftçilerin ortak kullanımı için Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, "Proje ile biçim makinesi, hasat makinesi, kurutma çadırı, ayıklama makinesi, öğütme makineleri; Alaçam, Atakum, Bafra, İlkadım, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs ve Yakakent ilçelerindeki Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticileri, Bafra Sürmeli Mahallesi Derneği ve S.S Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri olmak üzere toplam 51 çiftçi destek sağlanacaktır. Projenin ilk etabında alımı yapılan 5 adet çapa makinesi desteği sağlanırken projenin 2. etabında 10 adet özel tasarlanmış biçim makinesi desteği Bafra Sürmeli Mahallesi Derneğine, Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, Kavak İlçesindeki çiftçilerin ortak kullanımı için Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir" dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru bir şekilde biçilmesi, depolanması ve paketlenmesi, kaliteli ve etkili ürünlerin elde edilmesinin önemine dikkat çeken Kanca, "Biçim makineleri, çiçeklerin hızlı ve verimli bir şekilde biçilmesini sağlar. Manuel olarak yapılan işlemlere kıyasla daha yüksek bir işlem kapasitesine sahiptirler, bu da üretkenliği arttırır. Biçim makineleri, belirli bir şekilde kesilmesini sağlayarak ürünün doğal olarak arttırılmasını sağlar. Düzensiz biçilmiş kazançların dağılımı homojenliği ve hacmi daha iyi kontrol edilebilir. Bu da son derece makul değerleri arttırır ve kullanıcıların kaliteli ve standart ürün elde etmelerine imkan sağlar. Proje kapsamında teslimini yaptığımız makinelerin Tıbbi ve Aromatik Bitki tarımında işleme noktasında önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - SAMSUN