Samsun'da Türk somonu hasadı yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da Türk somonu hasadı yapıldı

06.06.2022 18:28
Samsun'da Türk somonu hasadı yapıldı

Samsun'un Yakakent ilçesindeki tesiste Türk somonunun ilk hasadı yapıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesindeki tesiste Türk somonunun ilk hasadı yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede yapılan ilk hasada Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlam, yeni sezon Türk somonu hasadının hayırlı ve bol bereketli olmasını temenni etti.

Samsun'da su ürünleri yetiştiricilik belgesi almış 37 tesis bulunduğunu belirten Sağlam, su ürünleri yetiştiriciliği projesi kapasitesinin yılda 20 bin 990 ton olduğunu söyledi. Sağlam, "Bunun 12 bin 233 tonu alabalık, 8 bin 688 tonu levrek. 2021 yılında Samsun'da ağ kafeslerde 9 bin 192 ton alabalık, 1587 ton levrek olmak üzere toplam 10 bin 779 ton su ürünlerinin yetiştiricilik yolu ile üretimi gerçekleştirildi. 2021 yılında 350 tonu içi temizlenmiş olmak üzere toplam 3 bin 67 ton Türk somonuna 4 milyon 516 bin lira destekleme yapıldı." ifadelerini kullandı.

Derbent Baraj Gölü'nde yetiştirilen alabalıkların bir kısmının iç piyasada tüketildiğini, büyük bir kısmının ise ortalama 500-600 gram ağırlığa ulaşınca Yakakent ilçesinde bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesislerine nakledildiğini, 4-5 kilogram ağırlığa ulaşınca Türk somonu olarak ihraç edildiğini aktaran Sağlam, bu yolla ülkeye önemli miktarda döviz sağlandığını vurguladı.

Samsun'da Türk somonu hasadı yapıldı
Samsun'da Türk somonu hasadı yapıldı
Samsun'da Türk somonu hasadı yapıldı
Samsun'da Türk somonu hasadı yapıldı
Samsun'da Türk somonu hasadı yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yakakent, Samsun, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Türk somonu hasadı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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