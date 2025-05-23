Samsun'da Uluslararası Ticaret Elçileri Kooperatifi Kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Uluslararası Ticaret Elçileri Kooperatifi Kuruluyor

Samsun\'da Uluslararası Ticaret Elçileri Kooperatifi Kuruluyor
23.05.2025 15:01  Güncelleme: 15:06
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Samsun, '2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı' kapsamında yurt dışındaki üniversitelerden gelen öğrenciler için bir 'Uluslararası Ticaret Elçileri Pazarlama ve Satış Kooperatifi' kurarak kültürel etkileşimi ve ticareti artırmayı amaçlıyor. Proje, öğrencilerin ürün tanıtımı ve pazarlamasında aktif rol almalarını hedefliyor.

Samsun'da, "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamda, şehirde öğrenim gören yabancı üniversite öğrencilerine yönelik "Uluslararası Ticaret Elçileri Pazarlama ve Satış Kooperatifi" kurulacak.

Sivil toplum kuruluşlarının kurucu ortaklığında hayata geçirilecek kooperatif ile Samsun'daki yaklaşık 6 bin uluslararası öğrencinin potansiyeli harekete geçirilerek kültürel etkileşim ve ülkeler arası ticaretin artırılması hedefleniyor. Proje, öğrencilerin hem yurt içinde hem de yurt dışında üretilen mal ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlanması ve satışında aktif rol almasını öngörüyor.

Yurt dışında tanıtım ve pazarlamaya katkı

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, kooperatiflerin toplumsal kalkınmadaki rolünü güçlendirmek amacıyla çok sayıda faaliyetin hayata geçirileceğini söyledi. Turpçu, Samsun'da öğrenim gören yabancı öğrenciler için "S.S. Uluslararası Ticaret Elçileri Pazarlama ve Satış Kooperatifi" kurulacağını belirterek, "Kurucu ortaklarını sivil toplum kuruluşlarının oluşturacağı bu kooperatif ile öğrencilerimizin kültürel etkileşimi artırmalarını, yurt içi ve yurt dışındaki ürünlerin tanıtım ve pazarlamasına katkı sağlamalarını amaçlıyoruz" dedi.

2025 yılı boyunca Samsun'da kooperatifçilik temalı eğitimlerden çalıştaylara, tiyatro gösterimlerinden proje yarışmalarına kadar birçok etkinliğin düzenleneceğini ifade eden Turpçu, bu projelerin hem gençler hem de toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Diğer etkinlikler

"2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamda yapılacak diğer etkinlikler ise şöyle:

İlkokul ve ortaokul etkinlikleri: 17 ilçe ve 132 okulda öğrencilere kooperatifçilik eğitimi veriliyor. Eğitimler; sunum, kısa film ve oyunlarla destekleniyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bir tiyatro oyunu hazırlanarak 2025-2026 döneminde sahnelenecek.

Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Yarışması: Dijital dönüşüm odaklı, sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyen yeni kooperatif modelleri geliştirmeyi amaçlayan proje yarışması düzenlenecek.

Cumhuriyet'in 2. Yüzyılında Kooperatifçilik Çalıştayı: Üniversiteler, kamu kurumları ve STK'ların katılımıyla kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması amacıyla çalıştay yapılacak.

Kadın Kooperatifleri Festivali: Samsun'daki kadın kooperatiflerine yönelik alışveriş merkezlerinde stant açılması ve kapsamlı bir festival planlanıyor.

Hatıra Ormanı: Kooperatifçilik bilincini artırmak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde Uluslararası Kooperatifler Yılı Hatıra Ormanı oluşturulacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Etkinlikler, Ekonomi, Eğitim, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Uluslararası Ticaret Elçileri Kooperatifi Kuruluyor - Son Dakika

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