Samsun'da Unutulan Zeytincilik Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Unutulan Zeytincilik Yeniden Canlanıyor

Samsun\'da Unutulan Zeytincilik Yeniden Canlanıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından unutulmuş zeytin türlerinin yeniden yetiştirilmesi amacıyla kurulan örnek zeytin bahçesinde fidanlar yükseliyor. Bafra Kaymakamı ve diğer yetkililer, bahçeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Ertürkmen, bölgede zeytin üretimini tekrar canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam ise çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki yıl zeytin meyvelerini almayı umduklarını ifade etti.

13.05.2024 17:38
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Samsun'da unutulan zeytincilik yeniden canlanıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından unutulmuş zeytin türlerinin yeniden yetiştirilmesi amacıyla kurulan örnek zeytin bahçesinde fidanlar yükseliyor. Kozağzı Mahallesi'nde Atamer Çakır tarafından kurulan zeytin bahçesine giden Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, burada incelemelerde bulundu.

"Bölgeyi zeytin üstü haline getireceğiz"

Kaymakam Ertürkmen yaptığı açıklamada, "Bafra bir tarım memleketi. Çiftçimize yeni tarım tekniklerini göstermek, yeni üretim desenlerini oluşturmak adına onlarla ortak hareket ediyoruz. Burası eski bir tütün tarlası. Biz onlara zeytin dağıttık. Aslında zeytin Samsun'da, Bafra'da unutulan bir ürünümüz. Onu tekrar canlandırmak istiyoruz. 'Samsun' isimli zeytin türünü çoğaltılması adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber çalışıyoruz. Bu bölgeye unutulan zeytinciliği tekrar getireceğiz. Çünkü hem meyvesini hem yağını kullanıyoruz. Sağlık açısından da son derece önemli bir ürün. Akdeniz tipi beslenme içerisinde zeytin, zeytinyağı önemli bir yer tutuyor. Biz de bunu amaçlıyoruz. Samsun'u özellikle bu bölgeyi Bafra'yı tekrar bir zeytin üstü, zeytin yetiştirme bölgesi haline getireceğiz" dedi.

"Seneye zeytin meyvelerimizi alırız"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bundan yaklaşık 3-4 yıl önce Bafra ve Samsun'un özellikle sahil kesiminden uzak yaklaşık 150 ile 500 metre rakım aralarında yaptığımız çalışmalarda, iklim verilerini değerlendirdiğimizde zeytini bu bölgelerde yapmayı düşündük. Dolayısıyla çeşit olarak iklimimize uygun Gemlik ana ürün, Ayvalık dölleyici olarak biz bahçeleri teşhis ettik. Bugüne kadar Bafra ilçemizde 100 dekar ama Samsun genelinde Yakakent, 19 Mayıs, Alaçam, Bafra, Vezirköprü'nün bir kısmında bin dönümü buldu. Bahçe teşhislerimiz de devam ediyor. Bunu arttırdığımızı gören Bornava Araştırma Enstitümüz de 'Samsun yağlı, Samsun salamura, Samsun tuzlusu' diye çeşitleri vardı, onları gönderdi. Onları diktik, çoğaltacağız. Bugün baktığımızda bahçenin de bakımı çok güzel. Seneye burada zeytin meyvelerimizi alırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Örnek Zeytin Bahçesini kuran Atamer Çakır, "Zeytin çok sevdiğim bir bitki. Bafra Ovası'nda da bu zeytinciliğin gelişmesi için bir proje hazırlanmıştı. İnternette gördüm. Bu projeye katkıda bulunmak için başvurdum. Başvurduktan sonra zeytin fidanlarımızı diktik. Çok memnunuz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Unutulan Zeytincilik Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

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