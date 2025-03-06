Samsun'da Vergi ve Gümrük Mevzuatı Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Vergi ve Gümrük Mevzuatı Toplantısı

Samsun'da düzenlenen toplantıda vergi ve gümrük mevzuatındaki son gelişmeler değerlendirildi.

06.03.2025 17:09
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"Vergi, Teşvik ve Gümrük Mevzuatı" Samsun'da masaya yatırıldı

Vali Yardımcısı Çolak: "Ülkemizde mevzuat çok sık değişiyor"

SAMSUN - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen toplantıda sektör paydaşlarının katılımı ile "Vergi, Teşvik ve Gümrük Mevzuatı" masaya yatırıldı.

Samsun TSO, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SSMMMO), KAVSİYAD ve EY iş birliğinde M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda Vergi, Teşvik ve Gümrük Mevzuatı başlıklarında son gelişmelerin değerlendirildiği bir program düzenlendi. Programın açılışında konuşan SSMMMO Başkanı Dilaver Öğütçü, değişen mevzuatlar ölçeğinde gerçekleştirdikleri bilgilendirme toplantısının sektöre çok faydalı olacağını söyledi.

Vali Yardımcısı Çolak: "Ülkemizde mevzuat çok sık değişiyor"

Çok sık değişen mevzuatların takip edilmesinin zorluğuna değinen Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, "Ülkemizde mevzuat çok sık değişiyor. Bu konuda uzman olanların dışında bu kadar sık mevzuat değişikliğini takip edebilmek çok zor. Başarılı, hızlı ve doğru işlem yapabilmek için mevzuatı iyi bilmek gerekiyor. O nedenle uzmanların sizlere aktaracağı bilgiler iş hayatınızda verimli ve doğru iş yapma, zamandan kazanma pozisyonunu yerine getirecektir" dedi.

Defterdar Temiz: "Samsun'un potansiyeli gittikçe gelişiyor"

Devam eden ve başlanacak yatırımların vergi olarak da yansımasından bahseden Samsun İl Defterdarı Halil İbrahim Temiz, "Samsun'un potansiyeli gittikçe gelişiyor. Bu heyecan verici. Yatırım haberlerini duymak bizlere de heyecan veriyor. Vergi idaresi olarak, vergi hasılatının da artacağını ümit ediyoruz. Bu anlam da ihracatta binde 6 gibi bir payı olan ilimizin yeni yatırımlarla birlikte çok daha üst liglere çıkacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Murzioğlu: "Geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için çalışmalıyız"

Daha güçlü bir gelecek için doğru ve verimli çalışmanın altını çizen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise "Vergi, teşvik ve dış ticaret mevzuatındaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu konular, hem işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak hem de ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Konuya ilişkin önemli noktaları profesyonellerin bakış açısıyla görebiliyor olmak bizler için önemli bir fırsattır. Konuklarımızla 2025 yılında vergi uygulamalarında hangi değişiklikler oldu? Bölgedeki yatırım teşvikleri neler? Güncel vergi inceleme konuları ve vergi ihtilafları. Dünyada ve Türkiye'de muhasebe ve uyum alanında son trendler. Dış ticaret ve gümrük uygulamalarında son gelişmeleri konuşacağız. Bu gelişmeler, işletmelerimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Hep birlikte, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından "2025 yılında vergi uygulamalarında hangi değişiklikler oldu?", "Bölgedeki yatırım teşvikleri neler?", "Güncel vergi inceleme konuları ve vergi ihtilafları", "Dünyada ve Türkiye'de muhasebe ve uyum alanında son trendler", "Dış ticaret ve gümrük uygulamalarında son gelişmeler" başlıklarında sunumlar ile devam etti.

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emin Çolak, Ekonomi, Finans, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Vergi ve Gümrük Mevzuatı Toplantısı - Son Dakika

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