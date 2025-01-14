Samsun'da Yalın Dönüşüm Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Yalın Dönüşüm Projesi İmzalandı

Samsun\'da Yalın Dönüşüm Projesi İmzalandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Model Fabrika arasında Yalın Dönüşüm Projesi imzalandı. Proje, verimliliği artırmayı, zamandan tasarruf etmeyi ve ihracata yönelik çalışmaları desteklemeyi hedefliyor.

14.01.2025 15:56  Güncelleme: 15:57
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Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Model Fabrika (SMF) arasında 'Yalın Dönüşüm Projesi' imzalandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleşen imza törenine, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu ve Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Vali Tavlı, "Samsun Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi olarak faaliyet gösteren Samsun Model Fabrikamızda Milli Teknoloji Hamlesi'nin daha da etkin bir şekilde Samsun'umuzda uygulanması, işyerlerinde verimliliğin artırılması, zamandan tasarruf edilmesi, ihracata yönelik çalışmaların yapılması için sadece Samsun'da değil bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızla Model Fabrikamızda protokol yapılmakta. Öncelikle arkadaşlarımız protokol yapılan işyerinde veri analizi yapmakta, inceleme yapmakta, sonrasında da işyerinde dört kişi seçilerek Model Fabrikamızda belirli bir periyot içerisinde çalışma yapmaktadırlar. Samsun'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir taraftan da Samsun Büyükşehir Belediyemizin şirketleri var. Yalın üretim konusunda, verimlilik konusunda şirketi daha iyi yerlere götürmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibiyle birlikte Samsun Model Fabrika'daki uzman arkadaşlarımız, Samsun Merkez OSB Müdürümüzle beraber hep birlikte bir protokol imzaladık. Samsun'umuz için, üretimimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Samsun'da üretim yapan bütün firma temsilcilerimizi Samsun Model Fabrikamıza bekliyoruz" dedi.

Hedefler

Samsun Model Fabrika'nın 'Öğren-Dönüş Projesi' çerçevesinde eğitim, saha uygulaması ve danışmanlık desteğinin sağlanmasını kapsayan Yalın Dönüşüm Projesi'yle set up (parça değişim) sürelerinde azalma, çalışan hat verimliliğinde artış, fabrika tesis tasarımındaki iyileştirmelerle malzeme akışında iyileştirme, süreç tasarımı ve fabrika değer akışındaki iyileştirmelerle müşteri sipariş girişinden sevkiyata kadar geçen teslim süresinde (lead time) iyileştirme, proje sonunda toplam verimlilikte artış hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Yalın Dönüşüm Projesi İmzalandı - Son Dakika

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