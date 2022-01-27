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Samsun'da yatırımlara 1,86 milyar TL'lik ödenek - Son Dakika

Samsun'da yatırımlara 1,86 milyar TL'lik ödenek

27.01.2022 11:41
Samsun'da yatırımlara 1,86 milyar TL'lik ödenek

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun 2022 Yatırım Programı'nda, diğer illerle ortaklaşa yürütülen projeler dışında 38 adet yatırım projesinin bulunduğunu ve toplam proje bedelinin 13 milyar 850 milyon 827 bin TL olduğunu açıklayarak, "Bu projeler için 2022 yılında 1 milyar 86 milyon 400...

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun 2022 Yatırım Programı'nda, diğer illerle ortaklaşa yürütülen projeler dışında 38 adet yatırım projesinin bulunduğunu ve toplam proje bedelinin 13 milyar 850 milyon 827 bin TL olduğunu açıklayarak, "Bu projeler için 2022 yılında 1 milyar 86 milyon 400 bin TL ödenek tahsis edilmiştir" dedi.

13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ikinci maddesine dayanılarak hazırlanan 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 15 Ocak 2022 tarihli ve 31720 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı ve '2022 Yılı Yatırım Programı' yürürlüğe girdi.

11. Kalkınma Planı'nda yer alan temel politikalar ile 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program'da öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan '2022 Yılı Yatırım Programı' incelendi ve Samsun'da yürütülecek yatırımlar bir araya getirilerek "Samsun ili 2022 Yatırım Programı" hazırlandı.

Samsun 2022 Yatırım Programı'yla ilgili yaptığı açıklamada, program kapsamında diğer illerle ortaklaşa yürütülen projeler dışında 38 adet yatırım projesinin bulunduğunu ve toplam proje bedelinin 13 milyar 850 milyon 827 bin TL olduğunu belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "2021 yılı sonuna kadar bu projelere yapılan harcama 5 milyar 610 milyon 603 bin TL'dir. Bu projeler için 2022 yılında 1 milyar 86 milyon 400 bin TL ödenek tahsis edilmiştir" diye konuştu.

Vali Dağlı şöyle devam etti:

"Programda, yalnızca proje numarası almış yatırım projeleri görünmekte olup, ödeneği topluca ayrılan, alt proje bazında belirlenmesi ilgili yatırımcı üst kuruluşlara bırakılan projeler gösterilmemiştir. İlçeler bazında uygulanacak detay projelerin belirlenmesini takiben 'Yatırımcı Kuruluş Çalışma ve İş Programlarına' dayalı olarak yatırım programı daha geniş biçimde yeniden düzenlenecek ve kamu yatırım projelerine harcanacak ödenek miktarları da daha net olarak belirlenecektir."

2022 Yılı Yatırım Programı'nın, Samsun'un sahip olduğu imkan, fırsat ve avantajları bir bütünlük içinde değerlendirerek, sosyoekonomik gelişmişliğinin daha ileri düzeye taşınması noktasında önemli bir güç ve hedef olacağına inandığını belirten Samsun Valisi, birçok alanda önemli projenin planlandığı program kapsamında aktarılan ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması gibi hususlar başta olmak üzere ilgili tüm konularda hassasiyetle çalışacaklarını vurguladı. Vali Dağlı,

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destekle, vatandaşlarımızın hayat standartları daha da yükseltmek, eğitim, sağlık, ulaştırma, kırsal altyapı, turizm, tarım, çevre başta olmak üzere tüm alanlarında hazırlanan projeleri hiçbir mazeretle gecikmeye mahal vermeden zamanında tamamlamak ve hizmete sunmak için valiliğimizin koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş birliğiyle gayret göstereceğimizi ifade ediyor, 2022 Yılı Yatırım Programı'nın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Zülkif Dağlı, Türk Lirası, Yatırım, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da yatırımlara 1,86 milyar TL'lik ödenek - Son Dakika
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