Samsun'da Yeni Otobüsler Hizmete Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Yeni Otobüsler Hizmete Girdi

Samsun\'da Yeni Otobüsler Hizmete Girdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, filosuna eklediği 10 yeni körüklü otobüsle birlikte kent içi toplu taşıma hizmetini 195 otobüslük bir filoya çıkardı. Başkan Halit Doğan, yatırımların devam edeceğini duyurdu.

15.10.2024 12:12  Güncelleme: 12:16
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Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), aldığı 10 yeni körüklü otobüsle birlikte filosundaki otobüs sayısını 195'e yükseltti.

Büyükşehir Belediyesi 10 körüklü otobüsün teslimat işlemini tamamladı. Sahaya inmeye hazırlanan 18 metre uzunluğunda ve 146 yolcu kapasiteli 10 körüklü otobüs, ekspres hatlarında hizmet verecek.

"Otobüs sayımız 195'e yükseldi"

Yeni alınan otobüslerle kent içi toplu taşımada otobüs sayısının 195'e yükseldiğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşım için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ulaşımın en önemli ayağı olan kent içi toplu ulaşım noktasında hemşehrilerimizin zamanı, konforu ve güvenliği bizim her zaman önceliğimiz. Bu nedenle araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 10 adet körüklü otobüsü filomuza dahil ettik. Tamamının teslimatı gerçekleşti. Böylelikle kent içi toplu taşımada otobüs sayımız 195'e yükselmiş oldu. Daha hızlı Samsun dedik ve bu hedefle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Otobüslerimizin tekrar şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Yeni Otobüsler Hizmete Girdi - Son Dakika

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