Samsun'da yürütülen projelerin toplam tutarı 14,1 milyar TL - Son Dakika
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Samsun'da yürütülen projelerin toplam tutarı 14,1 milyar TL

05.04.2022 18:53
Samsun'da yürütülen projelerin toplam tutarı 14,1 milyar TL

Samsun'da mart ayı itibarıyla il genelinde 485 proje yürütüldüğü ve bunların toplam tutarının 14 milyar 123 milyon TL olduğu açıklandı.

Samsun'da mart ayı itibarıyla il genelinde 485 proje yürütüldüğü ve bunların toplam tutarının 14 milyar 123 milyon TL olduğu açıklandı.

Samsun Valiliği 2022 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Mart ayı itibarıyla il genelinde 485 proje yürütüldüğünü ve toplam tutarı 14 milyar 123 milyon TL olan bu projelerin zamanında tamamlanması konusunda yatırımcı kuruluşlarının iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, 2022 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olması temennisinde bulunarak, tüm yatırımcı kuruluşlara çalışmalarında kolaylıklar diledi. - SAMSUN

Samsun'da yürütülen projelerin toplam tutarı 14,1 milyar TL

YORUMLAR
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Aydın'da ulaşıma 1 ayda ikinci zam Aydın'da ulaşıma 1 ayda ikinci zam Martta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti Martta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

Samsun Valiliği, Türk Lirası, Samsun, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da yürütülen projelerin toplam tutarı 14,1 milyar TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da yürütülen projelerin toplam tutarı 14,1 milyar TL - Son Dakika
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