Samsun'da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor

25.03.2022 11:20
Samsun'da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Zeytin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 15 farklı mahalleden 17 çiftçiye bin 200 adet Gemlik çeşidi (sofralık) zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Zeytin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 15 farklı mahalleden 17 çiftçiye bin 200 adet Gemlik çeşidi (sofralık) zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtımda töreninde İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Muharrem Nas tarafından proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Nas, "Bafra'da 2021 yılında Zeytin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkıları ile yaklaşık 57,5 dekarlık alanda zeytin bahçesi kurulmuştu. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ile 'Zeytin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 40 dekarlık alanda yeni bahçe tesisi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 15 farklı mahalleden 17 çiftçiye bin 200 adet Gemlik çeşidi (sofralık) zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.

560 dekarı geçti

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Zeytin bölgenizde bugün itibarıyla 560 dekarı geçti. Bin 800 dekarı geçtiğinde sanayisine başlayacağız. Sanayi ile ilgili fabrika kuruması içinde yatırıcısı var. 4 yıl veya 5'nci yıl içerisinde sanayisi de mutlaka gelecek. O zaman bölgede zeytin yetiştiriciliği daha da artacaktır" diye konuştu.

"Bu bölgeler yüzyıllarca zeytine ev sahipliği yapmış"

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise "Biz Samsun'a yeni bir şey getirmiyoruz. Samsun'a ait olan yüzyıllarca yetişmiş zeytini, inciri tekrar canlandırmak istiyoruz. Samsun'a özgü ve burada yetişen zeytin araştırma enstitüsünce de tescillenen kendi zeytinimiz var. Bu bölgeler yüzyıllarca zeytine ev sahipliği yapmış. Bu nedenle tekrar bunu canlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından zeytin ce ceviz fidanları çiftçilere dağıtıldı. - SAMSUN

Samsun'da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor
Samsun'da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor
Samsun'da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor

YORUMLAR
500
Samsun'da 12 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli yakalandı Samsun'da 12 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli yakalandı Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor Bafra, yeni galericiler sitesine kavuşuyor

Hisarcık, Samsun, Zeytin, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Erdoğan "gayet uygun" demişti! O fiyatlara 6 ayda yüzde 132 zam geldi
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:29:20. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da zeytin yetiştiriciliği artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement