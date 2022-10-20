Samsun haberleri: Samsun'da 'taksi' ihalesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde taksi plakası ve taksi durak yeri ihalesine çıkacak.

Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde 6 adet ticari taksi plakası, 8 adet de ticari taksi durak yeri ihalesine çıkacağını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Yeni Mahalle Mahallesi 3106. Sokak ile Atatürk Bulvarı yan yol kesişimi önünde bulunan 'Atakent Taksi Durağı'nda 2 adet ticari taksi plakası ve 2 adet ticari taksi durak yeri birlikte ihaleye çıkılmıştır. Yine Atakum İlçesinde İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Abdullah Gül Bulvarı Kesişimi önünde bulunan 'İstiklal Taksi Durağı'nda 2 adet ticari taksi plakası ve 2 adet ticari taksi durak yeri birlikte ihaleye çıkılmıştır. İsmet İnönü Bulvarı 333 Ada 1 Parsel önünde bulunan Yeni Mahalle Taksi Durağı'nda 2 adet ticari taksi plakası ve 2 Adet ticari taksi durak yeri birlikte ihaleye çıkılmıştır. İsmet İnönü Bulvarı Denizevleri Tramvay Durağı önünde bulunan 'Deniz Evleri Taksi Durağı'nda 2 Adet ticari taksi durak yeri birlikte ihaleye çıkılmıştır" denildi.

Açıklamada, ihaleye katılacak olan istekli ile ilgili, "En az 1 yıldır Samsun'da ikamet ediyor olmak, ihaleyi kazanması durumunda ilgili meslek odasına kayıtlı olmayı taahhüt etmesi, isteklinin ihaleyi kazanması durumunda 'ticari araç tahsis belgesi' almayı taahhüt etmesi gerekmektedir" şartlarının yer aldığı belirtildi.

Ticari tahsis belgesi alma

Açıklamada ayrıca, ihale şartlarıyla ilgili detaylı şu bilgiler yer aldı:

"Ticari Tahsis Belgesi Alma şartları, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak ilgili SGK müdürlüğünden ve vergi dairesinden kaydı olmadığını ibraz etmek. Emekli isteklilerimizde sadece vergi kaydı olmadığının ibrazı istenir. İsteklilerin B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve Tahsis Belgesi almak için başvurduğu gün itibariyle 66 yaşından gün almamış olması gerekmektedir."

İhaleler 3 Kasım Perşembe günü

'Ticari taksi plaka ve ticari taksi durak yeri ihaleleri, 3 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da Hançerli Mahallesi 216.Sokak No: 8 İlkadım/Samsun adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda bulunan toplantı salonunda yapılacak. - SAMSUN