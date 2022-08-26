Okula yeni başlayacak bir öğrencinin maliyeti

SAMSUN (İHA) – 1. sınıfa yeni başlayacak bir öğrencinin kırtasiye masrafı en az 600 TL olarak fiyatlandırıldı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler ise kırtasiye masraflarını şimdiden düşünmeye başladı. Bu yıl 1. sınıfa başlayacak bir öğrencinin ilk kırtasiye masrafı birinci kalite kırtasiye ve okul eşyalarında bin 200 TL tutarken, ortalama eşyaların fiyatı ise 600 TL gibi bir rakama denk geliyor.

"En az 600 TL, en fazla 1200 TL"

Bu yılki fiyatlar ile geçen yılki fiyatları karşılaştıran Samsun Yabancılar Çarşısı Kırtasiyeciler Oda Başkanı Olcay İnanç, "Geçen sene ile bu sene arasında en az 3 katı fiyat farkı var. A kalite değil normal standart kalem düzine olarak 15 lirayken bugün 50 lira oldu. 3 liralık silgi 10 lira oldu. Açacak da aynı şekilde silgi gibi 3 lirayken 10 lira oldu. 12 liralık defter 25 lira oldu. Su matarası 10 lirayken 30 lira civarına geldi. Beslenme çantaları 20 liradan 60 liraya yükseldi. Cüzi rakamda olan 60 liralık okul çantamız 150 lira oldu. 7 liralık kuru boya seti 25 lira oldu. Pastel boyalar 10 liradan 30 liraya yakın bir rakam oldu. Sayı çubuğu ve balonu 5 liradan 15 liraya yükseldi. Okullar, 1. sınıf öğrencilerinden fotokopi kağıdı istiyorlar. 30 liralık fotokopi kağıdının topu 100 lira oldu. Sözlük grupları 15 liradan 45 lira gibi bir rakama yükseldi. Geçen sene 1. sınıf öğrencisinin okul alışverişi 200-250 lira gibi bir rakam tutarken bu sene bu rakam 600 lira civarında bir rakam tutuyor. Eğer tüm eşyalarını A kalite alırlarsa bu rakam bin 200 lira civarında bir rakam tutuyor" dedi.

Vatandaşlara kırtasiyelerden alışveriş yapmaları çağrısında da bulunan Olcay İnanç, "Her sene söylediğimiz gibi kırtasiye esnafımız sadece bu sezonu bekler. Borç ödeyecekse ödemelerini sezona göre belirler. Tam bu sezona gelindiğinde gross marketler mağazalarının 3'de 1'lik bölümünü kırtasiye malzemeleri ile dolduruyorlar. Malları yüklü aldıkları için kırtasiye esnafından daha ucuz satıyorlar. Dolayısıyla bu durum kırtasiye esnafına zarar veriyor. Dolayısıyla kırtasiye esnafımız her geçen gün kan kaybediyor. Bunların en büyük etkisi ise büyük marketlerin esnafımıza verdiği yaradan dolayıdır" diye konuştu. - SAMSUN