Samsun İlkadım Belediyesi Pazar Yerlerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun İlkadım Belediyesi Pazar Yerlerinde Denetim Yaptı

Samsun İlkadım Belediyesi Pazar Yerlerinde Denetim Yaptı

Samsun İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde tartı ve fiyat etiketi denetimi yaptı. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'Vatandaşlarımızın alışverişlerinde mağdur olmamaları için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz' dedi.

29.07.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
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Samsun İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde tartı ve fiyat etiketi denetimi yaptı. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Vatandaşlarımızın alışverişlerinde mağdur olmamaları için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların pazar alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yapabilmesi için denetimlerini sürdürüyor. İlkadım'daki tüm pazar yerlerinde fiyat etiketi kontrolü, tartı ve hassas terazi kontrolü ve pazarın düzenine yönelik denetim yapan ekipler, uygunsuz pazar tezgahlarına ise uyarılarda bulundu.

"Denetimler aralıksız devam edecek"

Pazar tezgahlarındaki fiyat etiketlerinin düzgün okunabilmesi, tartıların doğru ağırlıkları göstermesi amacıyla yapılan denetimlerdeki birinci önceliğin vatandaşın mağdur edilmemesi olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde pazar yerlerinde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerimize devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince bu denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerimizce, pazarlarda, fiyatların okunurluğu, terazilerin muayenesi, tezgahların pazar standartlarına uygunluğu kontrol ediliyor. Tezgahlarda fiyat etiketlerinin vatandaşlarca rahat bir şekilde görülmesi, tartıların ağırlıkları doğru bir şekilde tartması konusunda incelemeler yapılıyor. Vatandaşlarımızın alışverişlerinde mağdur olmamaları için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazar şartlarına uygun olmayan tezgahlara ilk olarak uyarılarımızı yapıyoruz. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise cezai işlem uyguluyoruz. Pazarlarda vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmaması adına denetimlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun İlkadım Belediyesi Pazar Yerlerinde Denetim Yaptı - Son Dakika

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