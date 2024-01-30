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Kavak ilçesinde yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi'nin yüzde 30'u tamamlandı - Son Dakika
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Kavak ilçesinde yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi'nin yüzde 30'u tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavak ilçesinde hayata geçirilen Küçük Sanayi Sitesi'nin inşaatı hızla ilerliyor. Projenin yüzde 30'u tamamlandı. Yaklaşık 26 bin 300 metrekare alanda inşa edilen site, 50 dükkandan oluşuyor. İnşaat çalışmaları devam ederken, sanayinin gelişimine katkı sağlayacak olan bu yatırım ilçe için büyük önem taşıyor.

Kavak ilçesinde yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi\'nin yüzde 30\'u tamamlandı
30.01.2024 - 12:03,  Güncelleme: 12:33
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavak ilçesinde yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi'nin yüzde 30'u tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Kavak ilçesinde hayata geçirdiği Küçük Sanayi Sitesi'nin inşaatı hızla ilerliyor. Yaklaşık 26 bin 300 metrekare alanda inşa edilen proje 50 dükkandan oluşuyor. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü projede kazı dolgu ve geogrid serilmesi işleri tamamlandı. 26 dükkanın temel betonu atıldı. 14 dükkanın 1'inci kat kolon betonları döküldü. 24 dükkanın grobeton uygulaması yapıldı.

Kavak Küçük Sanayi Sitesi inşaatı hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Nurettin Özbey, "Küçük Sanayi Sitemizin inşaatı hızla ilerliyor. İnşaatın yüzde 30'u tamamlandı. Sanayisi hızla gelişen, buna bağlı olarak istihdama olan yüksek katkısı ile de dikkat çeken ilçemiz için Küçük Sanayi Sitesi çok önemli bir yatırım" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kavak ilçesinde yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi'nin yüzde 30'u tamamlandı - Son Dakika


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