Samsun, manda varlığında Türkiye'de ilk sırada - Son Dakika
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Samsun, manda varlığında Türkiye'de ilk sırada

22.07.2022 10:59
Samsun, manda varlığında Türkiye'de ilk sırada

Samsun, 23 bin 633 adet manda varlığıyla Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.

Samsun, 23 bin 633 adet manda varlığıyla Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.

Manda sütünden yapılan yoğurtun faydaları uzmanlar tarafından her fırsatta belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her gece yatmadan önce mutlaka yediğini ve herkesin tüketmesini tavsiye ettiği manda yoğurduna ilgi son zamanlarda oldukça arttı. Türkiye'deki manda varlığının yüzde 12,74'üne sahip olan Samsun'da en çok manda bulunan ilçeler Bafra, Vezirköprü ve 19 Mayıs olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'deki toplam manda varlığı 185 bin 574 adet. Bu manda varlığının büyük çoğunluğunu oluşturan 23 bin 633 adeti Samsun'da bulunuyor. Mandalar, Samsun'da genelde subasar ormanlarında gruplar halinde dolaşıyor ve besicileri tarafından gözlem altında tutuluyorlar. Öte yandan Samsun büyükbaş hayvan varlığı bakımından da Türkiye'de 12. sırada yer alıyor. Samsun'da 396 bin 87 adet büyükbaş ve 275 bin 793 adet küçükbaş havyan bulunuyor.

Kanatlı hayvan varlığı bakımından da Türkiye'de önemli bir konumda bulunan Samsun'da 1 milyon 284 bin 321adet et tavuğu, 1 milyon 437 bin 438 adet yumurta tavuğu, 10 bin 662 adet hindi, 30 bin 571 adet kaz, 25 bin 977 adet de ördek ve beç tavuğu yer alıyor. Samsun'daki toplam kanatlı hayvan sayısı ise 2 milyon 788 bin 969 adet.

TÜİK verilerine göre ayrıca Samsun'da 86 bin 76 adet da arı kovanında bal ve arı ürünleri üretiliyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun, manda varlığında Türkiye'de ilk sırada - Son Dakika

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