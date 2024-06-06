Samsun Merkez OSB'de Yangın Sonrası Yardım Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Merkez OSB'de Yangın Sonrası Yardım Kampanyası Başlatıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, Merkez OSB'de yaşanan yangında zarar gören fabrikalar için yardım kampanyası başlatıldı. TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, üyelerden ve şehirden destek beklediklerini belirtti.

06.06.2024 14:46
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 27 Mayıs'ta Merkez OSB'de yaşanan yangında büyük zarar gören 3 fabrikanın yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatıldığını belirterek, "Gün birlik olma günü. Bu konuda üyelerimizden ve şehrimizden destek bekliyoruz" dedi.

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi, Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı başkanlığında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde, 27 Mayıs'ta Merkez OSB'de yaşanan yangın felaketinde büyük zarar gören fabrikalar için harekete geçti. Samsun Merkez OSB Yönetimi, Samsun TSO'nun da desteğiyle yüzlerce kişinin istihdam edildiği üç işletmeye destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Murzioğlu: "Derinden üzüldük"

Başlatılan yardım kampanyasına destek isteyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz günlerde Tekkeköy ilçesindeki Samsun Merkez OSB'de yaşanan yangın felaketi bizi derinden üzdü. Çok büyük bir yangın felaketi yaşadık. Yüzlerce kişinin istihdam edildiği, şehrimiz için çok büyük kıymeti olan, ailelerin yıllardır büyük emek ve umutla büyüttüğü arkasında çok büyük hikayeler olan işletmelerimiz çok ciddi hasar aldı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu büyük felaketten etkilenen Meclis Üyelerimiz Erkan Yavuzel, Murat Alemdar ve Gelişim Sünger Sanayi'nin yaşadıkları felaketten sonra manevi olarak hep yanlarında olduk. Bilindiği gibi bu tarz yatırımlarda sigorta maalesef yaptırılamıyor. Samsun Merkez OSB Yönetimi de söz konusu sanayicilerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek adına 'Samsun-Merkez OSB Yangın Yardım Kampanyası' adı altında kampanya başlattı. Bu kampanyada biz de elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız" dedi.

Kampanyaya destek istedi

"Gün birlik olma günü" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Murzioğlu, "Öncelikle felaketin ilk dakikalarından itibaren bizlerin hep yanında destek olan başta Sayın Valimiz Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan olmak üzere tüm devlet erkanımıza teşekkür ediyorum. Yangından zarar gören iletmelerimizi bu en zor zamanlarında asla yalnız bırakmadılar. Hep destek oldular. Sayın Valimizin öncülüğünde başlatılan bu yardım kampanyasında da herkesin aynı şekilde yanımızda olacaklarından hiç kuşkumuz yoktur. Bizim tek dileğimiz üç işletmemizin en kısa sürede toparlanmaları. Bu konuda üyelerimizden de, şehrimizden de destek bekliyoruz. Devletimizin ve hemşehrilerimizin de desteğiyle yaralarımızı birlikte saracağımıza inanıyorum. Allah bizleri her türlü felaketten korusun. Destekleri için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Merkez OSB'de Yangın Sonrası Yardım Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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