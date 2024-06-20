Samsun, Rus turistlerin gözdesi haline geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun, Rus turistlerin gözdesi haline geldi

Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, 973'ü Rus turist olmak üzere toplam 1404 kişiyi Samsun Limanı'na taşıdı. Rus turistler, Samsun ve Amasya'da çeşitli turistik yerleri gezdikten sonra Trabzon'a gitmek üzere Samsun'dan ayrılacaklar.

20.06.2024 12:53
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Samsun, Rus turistlerin gözdesi haline geldi. 973'ü Rus turist olmak üzere toplam 1404 kişiyi taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, Samsun Limanı'na demirledi.

Astoria Grande kruvaziyeri önceki gün 973 turist, 431 personeli ile Rusya'nın Sochi Limanı'ndan ayrılarak önce İstanbul, sonrasında Amasra ve bu sabah saatlerinde de Samsun Limanı'na demir attı.

Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehirde gezerek Bandırma Vapur Müze, Samsun Müzesi, meydan, Atakum ilçesi, AVM'ler ve Vezirköprü ilçesinde gezdir. Samsun'dan Amasya'ya giden turistler ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi'ni ziyaret etti.

Samsun ve Amasya'da gezen turistler, saat 21.00'de Samsun'dan ayrılarak Trabzon'a gidecekler, oradan da Sochi'ye geri dönecekler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun, Rus turistlerin gözdesi haline geldi - Son Dakika

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