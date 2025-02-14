Samsun Şehir Hastanesi'ne 28 Milyon TL Enerji Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Şehir Hastanesi'ne 28 Milyon TL Enerji Yatırımı

Samsun Şehir Hastanesi\'ne 28 Milyon TL Enerji Yatırımı

YEDAŞ, Samsun Şehir Hastanesi için 28 milyon TL'lik enerji altyapısı yatırımı yaptı.

14.02.2025 14:55
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Samsun Şehir Hastanesi'nin enerji altyapısına 28 milyon TL'lik yatırım yapıldı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Samsun Şehir Hastanesi ve çevresindeki enerji altyapısını güçlendirmek için 28 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Bu kapsamda 9 kilometre uzunluğunda yer altı şebekesi inşa ederek enerji altyapısını daha güçlü hale getirdi. Ayrıca, bölgedeki yeni bağlantı yollarının aydınlatılmasını sağlamak amacıyla 3 kilometre uzunluğunda aydınlatma direkleri tesis edildi.

Şehir hastanesi gibi kritik öneme sahip sağlık kuruluşlarının kesintisiz enerjiye erişimi büyük önem taşıyor. Hastanenin enerjisini sağlamak için alternatif enerji besleme kanalları oluşturan YEDAŞ, böylece muhtemel enerji kesintilerine karşı daha dayanıklı bir altyapı meydana getirdi.

7/24 kaliteli ve sürdürülebilir enerji

YEDAŞ, bu yatırımla Samsun Şehir Hastanesi ve çevresinde ikamet eden 2 bin aboneye 7 gün 24 saat kaliteli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamayı hedefliyor. Bu çalışmalar, hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesine katkı sağlarken, bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine de büyük destek sunacak.

Samsun'un sağlık ve enerji altyapısına büyük katkı

Samsun Şehir Hastanesi, bölgenin en büyük sağlık yatırımlarından biri olarak dikkat çekerken, YEDAŞ'ın bu enerji altyapı yatırımları sayesinde hastane ve bölge halkı güçlü bir enerji ağına sahip oldu. Aynı zamanda aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla hastane çevresindeki yolların güvenliği de artırılmış oldu.

YEDAŞ, Şehir Hastanesi ve çevresindeki enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların süreceğini belirterek, bölgenin enerji ihtiyaçlarını en yüksek standartlarda karşılamaya devam edeceklerini vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Şehir Hastanesi'ne 28 Milyon TL Enerji Yatırımı - Son Dakika

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