Samsun Tarımda Öne Çıkıyor

Yüzölçümünün yüzde 40'ında tarım yapılabilin Samsun'da, her yıl binlerce ton sebze, meyve ve tarla bitkisi üretilerek hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor.

Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirlerinin suladığı bereketli ovalara sahip Samsun, tarımda bu avantajını üretimle taçlandırıyor. Tarım arazilerinin dağılımına bakıldığında, Samsun'da 221,7 bin hektarlık alanda tahıl ve diğer bitkisel ürünler, 11,6 bin hektarda sebze, 128,1 bin hektarda meyve, içecek ve baharat bitkileri yetiştiriliyor. 23 bin hektarlık alanda ise süs bitkileri üretimi yapılıyor. Nadasa bırakılan alan miktarı ise 19,1 bin hektar.

Kızılcık, fındık, kivi ve onlarca meyvenin üretim merkezi Samsun

Meyve üretiminde öne çıkan Samsun, kızılcık üretiminde Türkiye 1'incisi, fındıkta 2'nci, kivide 3'üncü, muşmulada 4'üncü, dutta 9'uncu, elmada 13'üncü, böğürtlende 14'üncü, şeftalide 15'inci, incirde 16'ncı ve ayvada da 18'inci sırada yer alıyor. Samsun'da yılda bin 205 ton kızılcık, 114 bin 89 ton fındık, 13 bin 599 ton kivi, 432 ton muşmula, bin 960 ton dut, 2 bin 721 ton elma, 19 ton böğürtlen, 8 bin 119 ton şeftali, bin 422 ton incir ve bin 425 ton da ayva üretiliyor.

Lahana, karnabahar, pırasa, barbunya ve turplar Samsun'da üretilip dünyaya gönderiliyor

Sebze üretiminde Türkiye'nin demirbaşlarından olan Samsun, lahanada 1'inci, karnabaharda 2'nci, brokolide, pırasada 3'üncü, barbunya, turpta 4'üncü, biberde 7'nci ve taze fasulyede ise 8'inci sırada yer alıyor. TÜİK rakamlarına göre Samsun'da yılda ortalama 327 bin 789 ton lahana, 59 bin 679 ton karnabahar, 12 bin 23 ton brokoli, 19 bin 470 ton pırasa, 5 bin 162 ton barbunya, 6 bin 738 ton turp, 158 bin 570 ton biber ve 15 bin 176 ton da taze fasulye üretiliyor.

Öte yandan tarla bitkileri üretiminde Samsun'da çeltikte Türkiye 2'ncisi, kenevirde 3'üncü, işlenmiş tütünde 5'inci, soya fasulyesinde 8'inci, yağlık ayçiçeği üretiminde 14'üncü, buğdayda 19'uncu, kuru fasulyede 23'üncü ve şeker pancarında da 28'inci sırada yer alıyor. Samsun'da yılda ortalama 173,5 bin ton çeltik, 445 ton kenevir, 7 bin 839 ton işlenmiş tütün, 3 bin 376 ton soya fasulyesi, 42 bin 315 ton ayçiçeği tohumu, 266 bin 124 ton buğday, bin 197 ton kuru fasulye ve 143 bin 449 ton şeker pancarı üretiliyor. - SAMSUN