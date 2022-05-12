Samsun tarımında 55 hedef belirlendi - Son Dakika

Samsun'da 9 aylık çalışmayla, bölgenin toprak yapısı ve iklim koşullarına uygun tarımsal ürünlerin üretimi konusunda 55 hedef belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, iki büyük ovaya sahip Samsun'da, tarımsal potansiyeli en iyi şekilde hayata geçirebilmek için 2022-2026 yıllarını kapsayacak planlama yaptıklarını söyledi.

Sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla yapılan Samsun Üretim Planlaması'nın bir kitapta toplandığını anlatan Sağlam, "Hangi ilçede ne olur, ne yapılabilir diye 2022-2026 üretim planlamasını yaptık. Bu çalışma içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üniversitemiz, borsamız, odalarımız ve sektörün kendi içindeki üretici ve yetiştirici birlikleri, ilçe belediyeleri, ziraat odaları, önder çiftçilerimiz yer aldı." diye konuştu.

Sağlam, "Samsun'un 55 plakasıyla 55 hedef belirledik. Kentin büyük bir tarımsal potansiyeli var. Bu potansiyelin hepsini harekete geçirmek istiyoruz. Neyi nerede üreteceğiz? Her şey her yerde olmaz. Samsun'un doğu kesiminde fındık ve kivi bahçeleri, batı tarafına baktığımızda hem zeytin hem ceviz diyoruz. Samsun'un doğusu ile batısı farklı toprak yapısı özellikleri gösteriyor. Onlara uygun yeniden bir planlama yaptık. Bu plan üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Belirledikleri 55 tarımsal hedefin içeriği hakkında bilgi veren Sağlam, şöyle devam etti:

"Tarımda alternatif yeni ürünler üretmek için çalışmalar yapıyoruz. Tarım dışı arazide zeytin üreticiliği yapıyoruz. Tarımsal ihtisas organize sanayi bölgelerinin artırılması yönünde çalışmalarımız var. Tarımsal sanayi, inovasyon ile iyi tarım ve organik tarım konularına öncelik veriyoruz. İhracata yönelik kış ve yaz sebzesi üretimi ile süt üretiminin artırılması hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar şu an 12 bin ton olan su ürünlerini 30 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Üretimin kalitesini ve verimliliğini artıracak tarımsal hedeflerimizi belirledik."

Birinci hedef tarım yaparken çevreyi korumak

Sağlam, sürdürülebilir tarım için en önemli faktörün çevreyi korumak olduğuna işaret etti.

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK) kapsamında çiftçileri desteklediklerine işaret eden Sağlam, tarımı artık sadece üretimle ilgili düşünmemek gerektiğini, çevrenin korunmasının giderek önem kazandığını belirtti.

Bu kapsamda çeltik üreticilerine dönüm başı 130 lira destek verdiklerini aktaran Sağlam, "Samsun'da 2010'dan 2021 yılı sonuna kadar çiftçilere iyi tarım uygulamaları kapsamında 11 milyon lira biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında destek verdik. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destekler kapsamında kentte 2020 itibarıyla üretilen ürünler karşılığında toplam 310 milyon lira destek verdik, 2021 destekleri ise yaklaşık 320 milyon lirayı bulacak." dedi.

Sağlam, tarımsal kaynakların planlı, etkin, doğru, verimli ve sürdürülebilir kullanılmasını amaçladıklarını da vurguladı.

Bitkisel üretimin çeşitliliği ve geliştirilmesine yönelik 2022 yılı içinde toplam 39 milyon liralık proje yapacaklarını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Bunlara başladık. Silajlık yonca tohumu yani yem bitkileri tohumlarımızı dağıttık. Yine patates, kuru fasulye tohumları, iç bölgelerimizde yağlık ayçiçeği tohumlarımızı dağıtacağız. Sadece alan bazlı, havza bazlı desteklemeler değil. Bundan ayrı yerel bazda Valiliğimizce, Büyükşehir Belediyemiz, DOKAP ve OKA gibi finans sağlayabileceğimiz kuruluşlara projeler verilip bunlarla ilgili Samsun'umuzda çiftçimize yönelik bir sürü projemiz var."

Sağlam, kendilerine gelen ve üretim yapmak isteyen çiftçilere her alanda destek olmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.