HASDÖV'de imzalar atıldı: Yılda 800 bin parça tıbbi alet üretecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

HASDÖV'de imzalar atıldı: Yılda 800 bin parça tıbbi alet üretecek

HASDÖV\'de imzalar atıldı: Yılda 800 bin parça tıbbi alet üretecek
19.01.2026 20:52  Güncelleme: 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje ile Samsun'da hassas sıcak dövme uygulama merkezi kurulacak. 150 milyon TL bütçeyle hayata geçirilecek merkez, yıllık 800 bin parça üretim kapasitesine sahip olacak.

Samsun'un tıbbi alet üretiminde Türkiye'deki liderliğini güçlendirecek dev adım atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından yürütülen Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Samsun Hassas Sıcak Dövme(HASDÖV) Uygulama Merkezi Projesi'nin protokolü imzalandı.

Samsun Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Oğuz Keleş katıldı. Proje ile Samsun'un tıbbi alet başta olmak üzere savunma sanayii, otomotiv ve metal işleme alanlarındaki üretim kapasitesinin ileri teknolojiyle desteklenmesi hedefleniyor.

Samsun Yeni OSB Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde uygulanacak proje kapsamında yaklaşık 150 milyon TL bütçeyle Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezi inşa edilecek. Merkezde hassas sıcak dövme üretim hattı kurulacak, tasarım destekli kalıphane oluşturulacak ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik teknik eğitim altyapısı sağlanacak. Yıllık 800 bin parça üretim kapasitesine sahip olacak merkez, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artıracak.

Türkiye'de tıbbi alet üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Samsun'da hayata geçirilecek bu yatırımın, şehrin ileri teknolojiye dayalı üretim yapısına geçişinde kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor. Projenin, "Kuzeyin Üretim Merkezi" olarak konumlanan Samsun'un sanayi vizyonuna ve bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlaması amaçlanıyor.

Vali Orhan Tavlı, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda projeye destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve OKA Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek, yatırımın Samsun ve bölge sanayisi için hayırlı olmasını diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HASDÖV'de imzalar atıldı: Yılda 800 bin parça tıbbi alet üretecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
Elazığ’daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın transferlerin neden yapılmadığını açıkladı
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın transferlerin neden yapılmadığını açıkladı
23:03
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü: Ülkenin birliğine, terörle mücadeleye destek teyit edildi
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü: Ülkenin birliğine, terörle mücadeleye destek teyit edildi
21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 23:17:42. #7.11#
SON DAKİKA: HASDÖV'de imzalar atıldı: Yılda 800 bin parça tıbbi alet üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.