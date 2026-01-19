HASDÖV\'de imzalar atıldı: Yılda 800 bin parça tıbbi alet üretecek

Samsun'un tıbbi alet üretiminde Türkiye'deki liderliğini güçlendirecek dev adım atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından yürütülen Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Samsun Hassas Sıcak Dövme(HASDÖV) Uygulama Merkezi Projesi'nin protokolü imzalandı.

Samsun Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Oğuz Keleş katıldı. Proje ile Samsun'un tıbbi alet başta olmak üzere savunma sanayii, otomotiv ve metal işleme alanlarındaki üretim kapasitesinin ileri teknolojiyle desteklenmesi hedefleniyor.

Samsun Yeni OSB Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde uygulanacak proje kapsamında yaklaşık 150 milyon TL bütçeyle Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezi inşa edilecek. Merkezde hassas sıcak dövme üretim hattı kurulacak, tasarım destekli kalıphane oluşturulacak ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik teknik eğitim altyapısı sağlanacak. Yıllık 800 bin parça üretim kapasitesine sahip olacak merkez, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artıracak.

Türkiye'de tıbbi alet üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Samsun'da hayata geçirilecek bu yatırımın, şehrin ileri teknolojiye dayalı üretim yapısına geçişinde kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor. Projenin, "Kuzeyin Üretim Merkezi" olarak konumlanan Samsun'un sanayi vizyonuna ve bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlaması amaçlanıyor.

Vali Orhan Tavlı, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda projeye destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve OKA Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek, yatırımın Samsun ve bölge sanayisi için hayırlı olmasını diledi. - SAMSUN