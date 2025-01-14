Samsun TSO, 2024 ve 2025 Yılına İlişkin Toplantı Düzenledi

Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda bünyesindeki meslek komitesi başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda, 2024 yılı ile ilgili genel bir değerlendirme yapılırken, 2025 yılına yönelik de istişare gerçekleştirildi.

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren meslek komitesi başkanları, 2025 yılının ilk toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdi. 2024 yılının genel değerlendirmesinin, 2025 yılının ise istişaresinin yapıldığı toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, meslek komitelerinin önemine işaret etti.

"Meslek komitelerimiz, iş dünyamızın temel taşı, itici gücü"

Konuşmasında iletişimin ve istişarenin değerine vurgu yapan Salih Zeki Murzioğlu, "5174 sayılı Kanun çerçevesinde bugün tekrar bir aradayız. Sizin de bildiğiniz gibi 40 meslek komitemiz bulunmakta. Komitelerimiz temel olarak temsil ettikleri sektörlerle ilgili sorunları tespit edip, çözüm önerilerini sunmak için çalışır. Son derece önemli bir platform olarak gördüğümüz meslek komitelerimiz, iş dünyamızın temel taşı ve itici gücüdür. Sizden ricamız toplantılarımıza katılmanız ve sektörlerinizle ilgili sorunları ve beklentilerinizi dile getirmeniz. Çatı kuruluşumuz birliğimizin de meslek komitelerinin daha etkin ve aktif çalışmaları gibi hedefi var. Oda olarak biz de bu yönde çalışmalarımızı artarak devam ettireceğiz" dedi.

"Sesiniz olmaya gayret gösteriyoruz"

Üyelerden gelen talep ve beklentileri yakından takip ettiklerinin de altını çizen Başkan Murzioğlu, "Yönetim kurulu olarak komitelerimizin belirledikleri sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini üst mercilere aktarmakla yükümlüyüz. Özellikle çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sizlerin sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda bizimle iletişim içinde olmanız çok kıymetli. Çünkü sizden gelen talepler bizlere de yol göstermekte, ışık tutmakta. İnşallah sizlerin de gayretleriyle Samsun iş dünyası daha güçlü bir yapıya kavuşacaktır. Tüm temennimiz ve hedefimiz bu yönde. Bugünkü toplantımızın da gelecek adına sektörler arası yeni işbirliklerini geliştireceğine ve şehrimiz adına da güzel sonuçlar getireceğine inanıyorum. Bu duygu düşüncelerle 2025 yılının hepimiz için yaşadığımız sıkıntıların son bulduğu, acıların yaşanmadığı, ekonomik olarak daha güzel, daha güçlü ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ardından ise meslek komitesi başkanları sırayla söz alarak, sektörlerinde yaşadıkları sıkıntıları, beklentileri ve çözüm önerilerini paylaşarak, karşılıklı istişarede bulunuldu. - SAMSUN