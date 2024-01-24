Samsun TSO, iş dünyasına yeni nesil girişimcilik eğitimi verdi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından iş dünyası temsilcilerine "Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri Eğitimi" verildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Amacımız, ülkemizin hedefleri doğrultusunda, firmalarımızın profesyonel kadrolarının hızla değişen şartlara ayak uydurmalarını ve rakipleriyle rekabette ön sıralara taşıyacak donanıma sahip olmalarını sağlamak" dedi.

Samsun TSO'nun Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, oda üyelerine yönelik eğitim düzenlendi. Daha önceden belirlenen programlar kapsamında Eğitmen Doç. Dr. Mustafa Kemal Topçu tarafından "Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri Eğitimi" verildi. İlginin oldukça fazla olduğu eğitimde Eğitmen Mustafa Kemal Topçu katılımcılara, 'Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri', 'Türk Girişimcilik Ekosistemi' başlıklarında bilgi aktardı. Eğitimde ayrıca, katılımcılar arasında atölye çalışmasıyla, Yalın Kanvas İş Modeli Uygulaması gerçekleştirildi.

Murzioğlu: "Firmalarımızı rekabette ön sıralara taşımayı amaçlıyoruz"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'da faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına belirli aralıklarla birçok konuda eğitimler vermeye devam ettiklerini belirtti. Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Salih Zeki Murzioğlu, "Günümüzde her şey çok hızlı ilerliyor. Değişen dünya düzeninde rekabet avantajımızı güçlendirmek, inovasyonu teşvik etmek ve iş stratejilerimizi güncellemek büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, yeni nesil girişimcilik modeli ve stratejileri, sürdürülebilir başarı için girişimcilik ekosistemi ve iş modelleri ile ilgili detayların paylaşıldığı bir eğitim gerçekleştirdik. Amacımız, ülkemizin hedefleri doğrultusunda, firmalarımızın profesyonel kadrolarının hızla değişen şartlara ayak uydurmalarını ve rakipleriyle rekabette ön sıralara taşıyacak donanıma sahip olmalarını sağlamak. Bu doğrultuda da eğitimlerimiz aralıksız sürüyor" dedi. - SAMSUN