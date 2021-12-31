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Samsun TSO'nun bütçesi 18,3 milyon TL - Son Dakika

Samsun TSO'nun bütçesi 18,3 milyon TL

31.12.2021 15:08
Samsun TSO'nun bütçesi 18,3 milyon TL

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısında, 2022 yılı tahmini bütçesi 18 milyon 300 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısında, 2022 yılı tahmini bütçesi 18 milyon 300 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

2022 tahmini gelir-gider bütçesine desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini de temenni etti.

Samsun TSO, 2021 yılının son meclis toplantısını Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirdi. Yeni hizmet binasının yeni meclis toplantı salonunda ilk kez gerçekleştirilen toplantısı öncesi saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Haluk Akyüz, "Camiamıza kazandırmaktan onur duyduğumuz yeni hizmet binamızın, yeni meclis salonunda gerçekleştireceğimiz ilk meclis toplantımıza hoş geldiniz. Sağlık ve ekonomik anlamda zorlu geçirdiğimiz bir yılı odamız adına anlamlı bir şekilde tamamlıyoruz. Büyük emek, titizlik ve hassasiyetle şehrimize bir prestij binası kazandırdık. Yılın son toplantısını bu salonda gerçekleştiriyor olmak mutluluk verici. Dilerim hayırlara vesile olur. Emeği geçen, destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Ardından da Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Yiğit Tören bilgi verdi

Daha sonra da, Samsun TSO'nun 2022 yılı gelir-gider bütçesi görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, "Değerli meclis üyeleri arkadaşlarım, 2021 yılı bütçesini 12 milyon 400 TL olarak öngörmüştük. Her meclis gündeminde de sizlerle paylaştığımız üzere içinde bulunduğumuz koşullara rağmen, bütçeyi gayet tasarruflu bir şekilde yakaladığımızı görüyoruz. Odamız 2022 yılı bütçesini de yine mevcut gerçekleşmeler ve önümüzdeki yıl yapacağımız faaliyetleri de gözeterek istişari bir yaklaşımla hazırladık. Bütçemizin geçen yılki tahminimize oranla yaklaşık olarak yüzde 50 civarında, gerçekleşmeye göre ise yüzde 25 büyüyeceğini öngörüyoruz ve 2022 yılı bütçemizi 18 milyon 300 bin olarak onayına sunmak istiyoruz. Genel sekreterlik ve yönetim kurulumuzla hazırladığımız bütçeye Hesapları İnceleme Komisyonumuzla nihai halini verdik. Bütçenin yönetilmesine, hazırlanmasına destek veren arkadaşlarımıza ve duydukları güven nedeniyle hesapları inceleme komisyonumuza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 2022 yılı tahmini gelir ve gider bütçesinin camiamıza hayırlı olması dileğiyle tarafınızdan da uygun görülmesini temenni ediyorum. Dilerim hepimiz için sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl olur. Hepinizin yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Murzioğlu teşekkür etti

Ardından ise Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2022 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Oylamanın ardından tekrar kürsüye gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2022 yılı tahmini gelir-gider bütçesine desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. Zorlu şartlara rağmen 2021 yılı bütçesini büyük ölçüde tutturduklarını belirten Murzioğlu, "Önümüzdeki yılın bütçe tasarısını ilgili personellerimiz, yönetim kurulumuz ve hesapları inceleme komisyonumuzla son haliyle birlikte sizlerle paylaştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizlerin de nezdinizde de kabul gören bütçemize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Pandeminin hepimizi kısıtladığı bir ortamda şehrimiz ülkemiz adına yine de güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Yeni yılda çok daha fazlasını yine birlikte yapacağız inşallah. Hepimiz için önce sağlık ve huzur diliyorum. Umarım kaygılarımızdan, tasalarımızdan uzaklaştığımız bereketli bir yıl olur. Daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için ulaşmak istediğimiz hedefler var. Yeni yılda da hep birlikte bunun için azimle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Her yeni başlangıç da yeni umutları, yeni hedefleri beraberinde getirir. Kötü bir yıl geçirdik belki ama iyi bir yıl için, iyi bir gelecek için inancımızı yitirmiyoruz. Temennimiz 2022 yılının kendini güzellikleriyle, sevinçleriyle hatırlatan ve büyüyen bir Samsun, büyüyen bir Türkiye'nin yılı olması" diyerek konuşmasını tamamladı.

Diğer gündem maddelerinin de görüşülüp karara bağlanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi. - SAMSUN

Samsun TSO'nun bütçesi 18,3 milyon TL
Samsun TSO'nun bütçesi 18,3 milyon TL

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Salih Zeki Murzioğlu, Türk Lirası, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun TSO'nun bütçesi 18,3 milyon TL - Son Dakika Ekonomi


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