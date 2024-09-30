Samsun, Türk Somonu ile Dünya Markası

Ekonomi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bölgemiz özellikle Türk somonu üretiminde bir dünya markası haline geldi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanmakta olan ve il müdürlükleri kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürlüğünce yürütülen, "Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projeleri" çerçevesinde Samsun'da tarımsal sanayiye yatırım yapmak isteyen 13 yatırımcının projeleri bakanlık tarafından kabul edildi. Program çerçevesinde belgelerini tamamlayan yatırımcılar ile Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında hibe sözleşmelerinin imzalanması devam ediyor. Samsun'da su ürünleri konusunda yatırım yapmak isteyen ve bakanlık tarafından başvurusu kabul edilerek yüzde 50 hibe desteklemesi programına alınan özel bir şirket ile bakanlık adına İl Müdürü İbrahim Sağlam karşılıklı olarak hibe sözleşmelerini imzaladı.

"Türk somonu üretiminde bir dünya markası"

İmza töreni sırasında konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Su ürünleri sektöründe ilimiz, ülkemiz genelinde gerek yetiştiricilik ve gerekse su ürünleri sanayisi yönünden önemli bir yere sahip. Bölgemiz özellikle Türk somonu üretiminde bir dünya markası haline geldi. Her geçen gün önemi daha çok artan sektörün sanayi alt yapısının daha çok güçlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle firmamıza ait su ürünleri yetiştiriciliği tesisinde; teknoloji yenileme ve modernizasyon kapsamında yapılacak proje ilimiz, yöremiz, ülkemiz ve dünya su ürünleri sektörüne önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu. - SAMSUN