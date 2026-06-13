Samsun, Türkiye'nin Sanayi Merkezleri Arasında - Son Dakika
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Samsun, Türkiye'nin Sanayi Merkezleri Arasında

Samsun, Türkiye\'nin Sanayi Merkezleri Arasında
13.06.2026 12:04
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Mehmet Muş, Samsun'un en önemli sanayi kentlerinden biri olacağını ve ilerlemelerin sürdüğünü belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un çok kısa sürede birçok sanayi kentini geride bırakarak Türkiye'nin en önemli 10 sanayi kentinden biri haline geleceğini söyledi.

Samsun'un kuzeyin üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Mehmet Muş, "Samsun, kuzeyin üretim merkezi' olacak diye bir sözümüz var. O hedefe doğru adım adım gidiliyor. Organize sanayi bölgeleri son 4 yılda 5 kat arttı. Çok ciddi bir yapıya doğru gidiyoruz. Yeni Serbest Bölgesi'ni büyük kuruluşlar tercih ediyor. En önemli ihtiyaçlardan bir tanesi Samsun'un Akdeniz'e inmesi. Ankara'dan gelen hızlı tren ihalesinin Havza'ya kadar gelen kısmının ihalesi tamamlandı. Şimdi Havza-Samsun hattının ihalesi bu yıl yapılacak. Bu projeyle birlikte kuzey, güneye inmiş oluyor. Samsun'daki bir ürün, saatler içerisinde Akdeniz'deki limanlara inip, oradaki büyük gemilerle dünyadaki farklı noktalara gitme imkanına kavuşacak. Birçok hizmeti hükümetimiz ortaya koyuyorken bizim de burada organize sanayi bölgeleri ile yatırımcının, girişimcinin önünü açacak çalışmaları yapmamız gerekiyor" dedi.

"Samsun Türkiye'nin en önemli 10 sanayi kentinden birisi olacak"

Yapılan yatırımlarla Samsun'un birçok sanayi kentini geride bırakarak üretim merkezi olacağını dile getiren Muş, "Samsun Türkiye'nin en önemli 10 sanayi kentinden birisi olacak. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Buna inanıyoruz. Şu an için gelişmeler bu yönde. Diyeceksiniz ki; 'Şu an belli şehirler var, onlar bizim önümüzde.' Doğru, onlar şu an önümüzde ancak 3-5 yıl sonra bizim önümüzde olmayacak, gerimizde kalacaklar. Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Yeni OSB'de bir kısım firma üretime geçti, bir kısmının çalışmaları devam ediyor, ıslahlar devam ediyor. Altyapı bir taraftan sürüyor. Orası da Samsun'un önemli bir üretim merkezi olacak. Şu an için 4 milyon m2 civarında bir alan. İlave genişlemelerle orası 4,5 milyon m2'ye çıkmış olacak. Diğer OSB'lerde de tahsisler başladı" diye konuştu.

"Doğu Avrupa'ya açılan kapı Samsun'da lojistik merkez ve liman yatırımlarına ihtiyaç olacak"

Hem Akdeniz hem de Karadeniz'deki ticarete yön verecek Samsun'da ilave liman ve lojistik merkezlere ihtiyaç duyulacağının altını çizen Muş, ayrıca şunları söyledi:

"Burası Doğu Avrupa'ya açılan bir kapı. Karadeniz'in diğer ucunda Rusya, Ukrayna, Romanya ve Doğu Avrupa ülkeleri var. Bu raylı sistemle birlikte hızlı trenin Samsun'a gelmesiyle beraber aslında Doğu Avrupa ve Kuzey ülkelerine olan lojistik imkanlar da çok kısalmış olacak hem de maliyet anlamında ucuzlamış olacak. Buranın da çıkış kapısı Samsun olacak. Burada gelecekle alakalı her şeyi kolaylaştıracak hem lojistik merkezleri hem de liman yatırımlarına ihtiyacımız olacak. Bu konuda da hükümetin desteğini isteyeceğiz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Mehmet Muş, Politika, Türkiye, Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun, Türkiye'nin Sanayi Merkezleri Arasında - Son Dakika

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