Samsun Türkiye'nin Sebze ve Meyve Üretiminde Önde Geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Türkiye'nin Sebze ve Meyve Üretiminde Önde Geliyor

Samsun Türkiye\'nin Sebze ve Meyve Üretiminde Önde Geliyor

Samsun, kenevir, lahana, karnabahar, fındık gibi ürünlerin büyük bir kısmını üreterek Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Samsun, lahana ve karnabahar üretiminde Türkiye genelinde birinci sırada yer alırken, diğer sebze ürünlerinde de önemli bir konuma sahip. Ayrıca tarla bitkileri üretiminde de kenevirde birinci, çeltikte ikinci, soya fasulyesinde ve tütünde beşinci sırada bulunuyor. Meyve üretiminde ise fındıkta ikinci, kızılcıkta ikinci, kivi ve muşmulada dördüncü sırada yer alıyor.

22.07.2024 11:59
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Samsun, birçok sebze ve meyve üretiminde Türkiye'de ilk 3'te bulunuyor. Kenevir, lahana, karnabahar, fındık gibi ürünlerin büyük bir kısmı Samsun'da üretilerek Türkiye'nin farklı yerlerine gönderiliyor.

Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovalarıyla tarımda zirveyi zorlayan Samsun, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Samsun'da 63 bin 438 dekar alanda lahana üretimi sürüyor. Samsun'da Türkiye genelinde 416 bin 100 tonluk lahana üretimi ile birinci sırada yer alıyor. Karnabahar üretiminde ise 17 bin 545 dekar alanda 70 bin 98 ton üretiliyor. Türkiye genelinde karnabahar üretiminde yüzde 27,87 üretimi olan Samsun bu konuda da birinci sırada yer alıyor. Diğer sebze ürünlerine bakıldığında brokolide 6 bin 200 dekar alanda 15 bin 500 ton ile ikinci sırada, 6 bin 465 dekar alanda 6 bin 661 tonluk üretim ile barbunya fasulyede Türkiye'de üçüncü sırada, 5 bin 496 dekar alanda 19 bin 441 tonluk pırasa üretimi ile Türkiye'de üçüncü sırada, bin 943 dekar alanda 6 bin 568 tonluk turp üretimi ile Türkiye'de üçüncü sırada, biber üretiminde 49 bin 784 alanda 181 bin 932 tonluk üretim ile 6. sırada yer alıyor.

Tarla bitkileri üretiminde ise kenevirde Türkiye'de 1'inci, çeltik üretiminde 2'nci, soya fasulyesinde 5'inci, tütün üretiminde 5'inci sırada, ayçiçeğinde ise 9'uncu sırada yer alıyor.

Samsun'un meyve üretimine bakıldığında ise 1 milyon 210 bin dekar alanda 112 bin 536 ton fındık üretimi ile Türkiye'de 2'inci sırada, 2 dekar alanda bin 125 ton kızılcık üretimi ile 2'nci sırada, 5 bin 315 dekar alanda 11 bin 759 ton kivi üretimi ile Türkiye'de 4'üncü sırada, 11 dekar alanda 440 ton muşmula üretimi ile Türkiye'de 4'üncü sırada, 4 dekar alanda, bin 987 ton dut üretim ile Türkiye'de 8'inci sırada, 755 dekar alanda 6 bin 159 ton armut üretimi ile Türkiye'de 12'nci sırada, 9 dekar alanda 19 ton böğürtlen üretimi ile Türkiye'de 12'nci sırada, 4 bin 78 dekar alanda 6 bin 819 ton şeftali üretimi ile Türkiye'de 15'inci sırada, 74 dekar alanda, bin 320 ton ayva üretimiyle 18'inci sırada, elma 2 bin 487 dekar alanda 14 bin 338 ton elma üretimle Türkiye'de 30'uncu sırada bulunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Türkiye'nin Sebze ve Meyve Üretiminde Önde Geliyor - Son Dakika

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