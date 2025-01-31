Samsun'un 2024 İhracatı 1.6 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'un 2024 İhracatı 1.6 Milyar Doları Aştı

Samsun\'un 2024 İhracatı 1.6 Milyar Doları Aştı

Samsun'dan 2024'te 1,655 milyar dolar ihracat yapılırken, ithalat 1,105 milyar dolarda kaldı.

31.01.2025 11:44
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'dan 2024 yılında 1 milyar 655 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

TÜİK, dış ticaret istatistiklerini paylaştı. Türkiye'de Ocak- Aralık döneminde ihracat yüzde 2,4 arttı, ithalat yüzde 5 azaldı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 261 milyar 855 milyon dolar, ithalat 344 milyar 20 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre Samsun'dan 2024'ün Aralık ayında 117,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2024'te faaliyet illerine göre toplam 1 milyar 655 bin 246 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Samsun'da geçen 2023 yılının ihracat rakamı 1 milyar 635 milyon 713 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

İthalat rakamları

Samsun'da Aralık ayında ithalat 75,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılının genelinde ise ithalat rakamı toplam 1 milyar 105 milyon 212 bin dolar oldu. Bu rakam 2023 yılı ilk yılında ise 1 milyar 195 milyon 152 bin dolar olmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'un 2024 İhracatı 1.6 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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