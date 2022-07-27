Çeltik alanlarında larva ile mücadele - Son Dakika
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Çeltik alanlarında larva ile mücadele

27.07.2022 10:33
Çeltik alanlarında larva ile mücadele

Samsun'un Bafra Ovası'nda 130 bin dekar alanda ekimi yapılan çeltik alanlarında sivrisinekle mücadele çerçevesinde larva ve yabani ot ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Bafra Ovası'nda 130 bin dekar alanda ekimi yapılan çeltik alanlarında sivrisinekle mücadele çerçevesinde larva ve yabani ot ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Eylül ayında hasadı yapılacak olan çeltik alanlarında Bafra Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu tarafından yabani ot ve sivrisinekle mücadele 48 mahallede devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bafra Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu Çiftçi Temsilcisi Şükrü Derebey, larva çalışmalarını yerinde takip etti.

Şükrü Derebey, "İlçemiz çeltik ekiminde Türkiye'de ekim alanları içerisinde 2. sırada yer almaktadır. Bafra Ovası'nda 48 mahallede 130 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor. 2007 yılında 50 bin 717 dekar iken 2021 yılında 2 bin 344 üreticimiz bu rakamı 140 bin dekara ulaştırmıştır. 2022 yılında ise 48 mahallede yaklaşık 2 bin 135 üreticimiz ile birlikte 130 bin dekar ekimi yapılan çeltik alanından 95 - 100 bin ton çeltik üretimi ile birlikte 60-65 bin ton pirinç elde ediliyor. Bafra'da yetiştirilen pirinç ülke tüketiminin yüzde 12'sini karşılıyor. Bafra Çeltik Komisyonu olarak 48 mahallemizde sivrisinek ile mücadele çerçevesinde 4 kez periyodik olarak larva ilaçlaması yaptık. Şu anda da larva ilaçlamaları ve otla mücadele çalışmaları sürüyor" dedi.

Fener Mahallesi'nde çeltik üreticisi Sadettin Kaynak ise girdilerin düşürülmesini isteyerek, "Bafra Ovası çok verimli bir ova. Böyle bir ovada hepimiz kazanalım" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Bafra Ovası'nda karpuz tarla günü Bafra Ovası'nda karpuz tarla günü Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karpuz tüm Türkiye'ye gönderiliyor Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karpuz tüm Türkiye'ye gönderiliyor
Kaynak: İHA

Bafra Ovası, Çeltik, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çeltik alanlarında larva ile mücadele - Son Dakika

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