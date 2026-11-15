Samsun Valisi Tavlı, Teknoloji OSB\'de 530 dönümlük otomotiv fabrikasını inceledi

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri, Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden ve üretime başlayan fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Vali Orhan Tavlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyeleri, Samsun Teknoloji OSB'yi ziyaret ederek fabrikalardaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet, 530 dönümlük alanda yapımı devam eden otomotiv fabrikasının inşaatını inceledi. Ağır ticari araçlar için motor, süspansiyon kabini ve elektrik sistemleri başta olmak üzere 24 farklı grupta 20 binden fazla ürün üreten şirketin, 160 ülkeye ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.

İçme suyu şebekeleri, tarım alanları, seralar ve damla sulama sistemlerine yönelik 2 binden fazla ürün çeşidiyle 75 ülkeye ihracat yapan plastik fabrikanın inşaatını da inceleyen heyet, 150 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve üretime başlayan kablo fabrikasını gezdi.

Heyet, ziyaretlerde fabrikaların mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.