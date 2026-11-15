Samsun Valisi Tavlı, Teknoloji OSB'de 530 dönümlük otomotiv fabrikasını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Valisi Tavlı, Teknoloji OSB'de 530 dönümlük otomotiv fabrikasını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Valisi Tavlı, Teknoloji OSB\'de 530 dönümlük otomotiv fabrikasını inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve protokol, Samsun Teknoloji OSB'de yapımı süren ve üretime başlayan fabrikaları inceledi. Heyet, 530 dönümlük otomotiv fabrikasının inşaatı ve 150 bin metrekarelik kablo fabrikası hakkında bilgi aldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri, Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden ve üretime başlayan fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Vali Orhan Tavlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyeleri, Samsun Teknoloji OSB'yi ziyaret ederek fabrikalardaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet, 530 dönümlük alanda yapımı devam eden otomotiv fabrikasının inşaatını inceledi. Ağır ticari araçlar için motor, süspansiyon kabini ve elektrik sistemleri başta olmak üzere 24 farklı grupta 20 binden fazla ürün üreten şirketin, 160 ülkeye ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.

İçme suyu şebekeleri, tarım alanları, seralar ve damla sulama sistemlerine yönelik 2 binden fazla ürün çeşidiyle 75 ülkeye ihracat yapan plastik fabrikanın inşaatını da inceleyen heyet, 150 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve üretime başlayan kablo fabrikasını gezdi.

Heyet, ziyaretlerde fabrikaların mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA
Samsun ValiliğiYerel HaberlerOrhan TavlıTeknolojiEkonomiGüncelSamsunOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Kortta savaşın gölgesi İki yıldız arasında büyük gerilim Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
12:14
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet
Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
11:20
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:21:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun Valisi Tavlı, Teknoloji OSB'de 530 dönümlük otomotiv fabrikasını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android