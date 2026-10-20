Samsun Valisi Tavlı ve Başkan Doğan, Samsun TSO başkanlarına başarı diledi - Son Dakika
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Samsun Valisi Tavlı ve Başkan Doğan, Samsun TSO başkanlarına başarı diledi

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Samsun Valisi Tavlı ve Başkan Doğan, Samsun TSO başkanlarına başarı diledi
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Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Murzioğlu ile Meclis Başkanlığına seçilen Akyüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette yeni dönemin kent ve iş dünyası için önemine dikkat çekildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yeniden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Salih Zeki Murzioğlu ile Meclis Başkanlığına seçilen Haluk Akyüz'ü ziyaret ederek yeni çalışma dönemi için başarı dileklerini iletti. Ziyarette, Samsun'un ekonomik gelişimi ve iş dünyasının geleceği açısından yeni dönemin önemine dikkat çekildi.

Samsun TSO'da 2026-2030 dönemi organ seçimlerinin ardından yeni çalışma dönemine yönelik ziyaretler sürüyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, seçimlerde güven tazeleyerek yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Salih Zeki Murzioğlu ile Meclis Başkanlığı görevine getirilen Haluk Akyüz'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Yeni dönem için başarı dileği

Samsun TSO Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis Divanı'nın da katıldığı ziyarette Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Murzioğlu ve Akyüz başta olmak üzere tüm kurul üyelerine yeni çalışma döneminde başarılar diledi. Samsun'un ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunan kurumlar arasındaki iş birliğinin önem taşıdığına işaret edilen ziyarette, yeni dönemin kent ve iş dünyası için hayırlı olması temennisi paylaşıldı.

Murzioğlu ve Akyüz'den teşekkür mesajı

Murzioğlu ve Akyüz, yeni dönemde de Samsun'un ekonomik gelişimine katkı sunmak, kentteki ticari faaliyetleri güçlendirmek ve iş dünyasının beklentilerine yönelik çalışmalar yürütmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Samsun'un gelişimi için kurumlar arasındaki iş birliği ve ortak aklın önemine dikkati çeken Murzioğlu ve Akyüz, şehrin ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak adına kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyasıyla uyum içerisinde çalışmanın önemini vurguladı.

Kaynak: İHA
Samsun ValiliğiHalit DoğanOrhan Tavlıİş DünyasıEkonomiSamsunGüncelSon Dakika

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