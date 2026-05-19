Bafra\'da üretim ve kamu yatırımları yerinde incelendi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve beraberindeki heyet, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi(OTB) ile Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Bafra Sera OTB Müdürü Hamit Bozer ile birlikte Kızılırmak'ın beslediği verimli Bafra Ovası'nda kurulu Sera OTB'de incelemeler gerçekleştirdi. Bölgenin tarımsal üretime katkı sağlayan yapısına dikkat çekilirken, devam eden çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Heyet daha sonra Bafra Karma OSB'ye geçerek burada yapımı süren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Jandarma Karakolu ve İtfaiye Hizmet Binası inşaatlarını yerinde inceledi. Yatırımların bölgesel üretim ve kamu hizmet kapasitesine katkı sunması hedefleniyor.

Ziyaret, bölgedeki altyapı ve üretim odaklı projelerin değerlendirilmesiyle sona erdi. - SAMSUN