Samsun Yabancılar Çarşısı'nda Sıcaklık Krizi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Yabancılar Çarşısı'nda Sıcaklık Krizi

Samsun Yabancılar Çarşısı\'nda Sıcaklık Krizi
24.07.2025 12:25
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Esnaflar, aşırı sıcaklar nedeniyle çarşıda müşteri eksikliği ve soğutma ihtiyacını dile getirdi.

Samsun'da Yabancılar Çarşısı esnafı, kavurucu sıcaklar nedeniyle çarşıda hem kendilerinin hem de vatandaşların zor durumda kaldığını belirterek yetkililerden çözüm istedi. Sıcaklıkların etkisiyle çarşı içinde adeta durulamaz bir ortam oluştuğunu ifade eden esnaflar, müşterilerin de bunaltıcı havadan dolayı çarşıya uğramadığını ifade etti.

Sıcakların her geçen gün daha da arttığını belirten esnaf, özellikle öğle saatlerinde içeride nefes almanın dahi güçleştiğini söyledi. Vatandaşların gölge ya da klimalı alanlara yöneldiğini belirten çarşı sakinleri, Yabancılar Çarşısı'na da acilen serinletici sistemler veya havalandırma çözümleri getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Müşterilerimizin en bol olduğu zamanda müşterilerimiz buraya gelemiyor"

Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, çarşının çatısının ve tuvaletlerinin yenilendiğini ancak bu iyileştirmeler yapılırken ısı probleminin öngörülemediğini belirtti. Sayın, "Yazın en güzel zamanında, en çok iş yapacağımız dönemde müşterilerimiz buraya gelemiyor. Yetkililerimizden buranın sıcağına bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim bütün mücadelemiz imkanlarımızın ve işlerimizin daha iyi olması için" ifadelerini kullandı.

Esnaf Mehmet Sümertaş, hem havaların aşırı sıcak olması hem de çarşının soğutma sistemine sahip olmaması nedeniyle insanların rahat alışveriş yapamadığını kaydetti. Sümertaş, "Çarşımızda soğuk sistemi olsa insanlar daha rahat gezer. Pervanelerle mağazada duruyoruz ama tabii sadece mağazayı soğutma ile iş bitmiyor. Çarşının genelinin soğuk olması gerekiyor. Hava sıcaklığı normalin üstünde seyrediyor ve buranın acilen soğutmaya ihtiyacı var" dedi.

Diğer bir esnaf Yaşar Katırcı ise "Pazarın çatısı yapıldı ve kışın soğuğu halloldu. Yazın ise aşırı sıcak oluyor. İnsanlar burada alışveriş yapamıyor. Sıcaklık problemimize çözüm bulunmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yabancılar Çarşısı esnafı, aşırı sıcaklarla başa çıkabilmek için dükkanlarında vantilatörlerle serinlemeye çalışıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Alışveriş, Ekonomi, samsun, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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